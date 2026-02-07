輸2贏3大逆轉 台灣女團扳倒日本

林湘緹帶領台灣隊反撲，在第3點女單終於開胡。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女團昨在亞洲羽球團體錦標賽8強，面臨日本隊率先聽牌，第3點女單林湘緹、第4點女雙許尹鏸／楊景惇和壓軸女單許玟琪，聯手打出不可思議經典戰役，皆跟對手鏖戰3局後險勝，最終以3：2逆轉兩屆冠軍日本隊，台灣首度挺進4強，今將對決中國隊，尋求更上層樓。

許玟琪拿下關鍵第5點，台灣隊史首度闖進亞洲羽球團體錦標賽4強。（資料照）

林湘緹第3點續命

許玟琪搶下決勝點

教練團賽前評估，和日本對決不是沒有機會，但前2點至少要拿下1點。只是天不從人願，世界排名14邱品蒨13：21、16：21不敵世界排名27郡司莉子，女雙許雅晴／宋祐媗也以15：21、17：21栽在中西貴映／高橋美優拍下。

林湘緹生涯之前對戰明地陽菜兩次都落敗，昨她第2局9：11落後展開追分，最終以17：21、21：19、21：15逆轉明地陽菜，為台灣續命。女雙楊景惇／許尹鏸以22：20、12：21、21：13打退鈴木陽向／山北奈緒；28歲的許玟琪以慢制快，以21：18、8：21、21：15拍落日本16歲新星渡邊柚乃，為台灣寫下歷史新頁。

女雙楊許配扮奇兵

今4強賽對決中國

總教練劉佳城指出，輸掉前兩點後，考驗後面出賽選手的抗壓性，大家有頂住壓力，第4點女雙楊景惇／許尹鏸，先前有秘密合體訓練，真的成為奇兵組合，4強繼續拚，累積更多團體賽經驗，瞄準4月優霸盃和9月名古屋亞運。

男團未能重演女團逆轉秀，僅第3點男單王子維以21：16、21：18戰勝中國胡哲安，男單林俊易、男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相榤都吞敗，以1：3不敵中國，未能突破8強魔咒。

