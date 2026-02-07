自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

輸2贏3大逆轉 台灣女團扳倒日本

2026/02/07 05:30

林湘緹帶領台灣隊反撲，在第3點女單終於開胡。（資料照）林湘緹帶領台灣隊反撲，在第3點女單終於開胡。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女團昨在亞洲羽球團體錦標賽8強，面臨日本隊率先聽牌，第3點女單林湘緹、第4點女雙許尹鏸／楊景惇和壓軸女單許玟琪，聯手打出不可思議經典戰役，皆跟對手鏖戰3局後險勝，最終以3：2逆轉兩屆冠軍日本隊，台灣首度挺進4強，今將對決中國隊，尋求更上層樓。

許玟琪拿下關鍵第5點，台灣隊史首度闖進亞洲羽球團體錦標賽4強。（資料照）許玟琪拿下關鍵第5點，台灣隊史首度闖進亞洲羽球團體錦標賽4強。（資料照）

林湘緹第3點續命

許玟琪搶下決勝點

教練團賽前評估，和日本對決不是沒有機會，但前2點至少要拿下1點。只是天不從人願，世界排名14邱品蒨13：21、16：21不敵世界排名27郡司莉子，女雙許雅晴／宋祐媗也以15：21、17：21栽在中西貴映／高橋美優拍下。

林湘緹生涯之前對戰明地陽菜兩次都落敗，昨她第2局9：11落後展開追分，最終以17：21、21：19、21：15逆轉明地陽菜，為台灣續命。女雙楊景惇／許尹鏸以22：20、12：21、21：13打退鈴木陽向／山北奈緒；28歲的許玟琪以慢制快，以21：18、8：21、21：15拍落日本16歲新星渡邊柚乃，為台灣寫下歷史新頁。

女雙楊許配扮奇兵

今4強賽對決中國

總教練劉佳城指出，輸掉前兩點後，考驗後面出賽選手的抗壓性，大家有頂住壓力，第4點女雙楊景惇／許尹鏸，先前有秘密合體訓練，真的成為奇兵組合，4強繼續拚，累積更多團體賽經驗，瞄準4月優霸盃和9月名古屋亞運。

男團未能重演女團逆轉秀，僅第3點男單王子維以21：16、21：18戰勝中國胡哲安，男單林俊易、男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相榤都吞敗，以1：3不敵中國，未能突破8強魔咒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中