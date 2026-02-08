自由電子報
體育 即時新聞

郭俊麟看台灣隊 這次投手很強不用骰

2026/02/08 05:30

骰子是郭俊麟征戰12強賽的幸運物。（資料照）骰子是郭俊麟征戰12強賽的幸運物。（資料照）

獅春訓熱身賽

陳冠宇（左）連3屆參加經典賽，郭俊麟獻上祝福。（資料照）陳冠宇（左）連3屆參加經典賽，郭俊麟獻上祝福。（資料照）

先發2局無失分

獅隊郭俊麟昨在首場熱身賽先發2局無失分，持續朝開季進入先發輪值調整。（記者李惠洲攝）獅隊郭俊麟昨在首場熱身賽先發2局無失分，持續朝開季進入先發輪值調整。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕郭俊麟繼3日的紅白賽後，昨又在統一獅今年第1場熱身賽擔任先發，用30球投2局無失分，他表示，生涯頭一回碰到春訓第1場隊內、對外都是他先發，感覺很新鮮但還不錯，雖未能繼12強賽後再與陳冠宇一同入選國家隊，仍祝福好友在經典賽有好表現，對於球迷提議他支援幸運物「666」骰子，他哈哈大笑說：「這次投手很強，完全沒有必要。」

郭俊麟指出，第1場紅白賽與熱身賽都被安排先發，是他打職棒以來的第1次，剛開始多少會擔心進度是否太快，但還是決定嘗試一下，看修正後的動作與回饋往哪個方向走，由於這2場都是面對年輕選手，攻擊策略與有經驗的職棒打者不同，內容不會完全納入調整參考，今年目標是開季進入先發輪值，春訓重點放在拉長局數，狀況要到自辦甚至公辦熱身賽才比較明朗。

陳冠宇集訓前

兩人有Men’ talk

看到陳冠宇連續3屆入選經典賽國手，郭俊麟表示，陳冠宇決定參加集訓前有通知他，他以「球隊需要有經驗的選手帶領」鼓勵好友，畢竟已經35歲還能參加很不簡單，往後也可能沒有機會再進國家隊，「2017年我們一起打經典賽，當時也有資深學長坐鎮，冠宇很有領導能力，而且經典賽不是選手想打就能入選，就像這次，教練覺得需要投手多一點，野手的名額就會變少。」

有球迷覺得，郭俊麟可以支援自己在12強的「666」骰子，交給陳冠宇帶去東京為台灣隊集氣，他對此笑說：「因為人家說我是骰子型投手，大家希望我可以骰到6，那個東西應該只有對我有用，以前國家隊最多14位投手，這屆16位不但是最多的1次，每個人戰力都非常強，應該不太需要啦！」

