體育 即時新聞

喬登要投經典賽 獅協助加拿大操兵

2026/02/08 05:30

統一獅新洋投喬登入選經典賽加拿大隊。（記者李惠洲攝）統一獅新洋投喬登入選經典賽加拿大隊。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕大聯盟日前公布經典賽各隊30人名單，統一獅新洋投喬登是中職唯一入選的外籍球員，也是他繼2019年泛美運動會後再次成為加拿大國手，他表示，現在的心情是感激大於驚喜，很榮幸能代表加拿大參賽，希望在2月底離台前做好準備，期待在邁阿密與台灣隊交手。

喬登指出，過去幾次國際賽都曾被加拿大徵詢，因所屬球團不願意放行，或是考量職業生涯想拚上大聯盟，很遺憾都沒辦法成行，這次與獅隊簽約前就被告知可能入選，來台時雖有心理準備但不是很篤定，確定入選當然非常高興，「可以代表國家參加國際賽，我備感榮幸，畢竟這是很多運動員從小的夢想。」

中職唯一入選洋將

期待交手台灣隊

喬登表示，雖然還沒被告知在經典賽的角色定位，但屆時會有球數限制，加拿大也已與獅隊達成共識，目前雙方運作非常順暢，加拿大本屆在A組的情勢雖很艱難，但很有機會首次晉級8強，「如果要碰到台灣，應該是在邁阿密的4強戰了吧？我很期待。」

投手教練潘威倫表示，能被國家隊選上是很大肯定，喬登這幾天就會投Live BP，因為獅隊在農曆年後安排紅白賽、熱身賽各2場，喬登可能會出賽1至2場，教練團會協助他做好準備，獅隊雖有設定球數限制，但經典賽本來就有相關規定，加拿大隊教練團也很有經驗，基本上不太需要擔心，角色定位也尊重對方安排。

