經典賽用球初體驗 徐若熙分享53球心得

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊雙王牌在日職春訓加速調整，日本火腿古林睿煬在隊內紅白戰猛飆152公里，繳出1局2K無失分，軟銀徐若熙則進牛棚首度用經典賽比賽用球投53球，他也坦言有想過可能對決日本隊巨星大谷翔平，若有機會將全力以赴投好每一球。

火腿隊內賽

古林飆火球飆K

效力火腿的兩大台灣隊火球男古林睿煬、孫易磊，昨在隊內紅白戰同場先發，古林剛亮相就讓開路先鋒矢澤宏太打斷球棒，製造滾地球出局，即便被敲雙安又投四壞，最終仍在滿壘連續飆出2次三振，展現危機處理能力。

孫易磊則是首打席就遭狙擊，136公里的變化球被水谷瞬扛出今年日職實戰的第1發全壘打，不過回穩後也連續飆出2次三振，合計1局被敲3安，最快球速153公里，仍有課題要面對。

另一位台灣隊王牌候選徐若熙昨進牛棚練投，相較上次拿日職用球，這次改用經典賽用球，他表示，投球感覺跟想像中有點不同，需要調整一下，談到入選台灣隊，他希望不要想太多，「畢竟是短期賽，不打打看不知道誰會贏球。」

由於日本隊首戰對手是台灣，日媒好奇徐若熙對戰大谷的可能性，他表示，「大谷翔平是很好的打者，沒那麼簡單能壓制，如果有機會交手，我會全心全意去投每一球。」

