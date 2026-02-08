自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽回顧系列五之一》日本首屆奪冠 一朗咆哮聲迴盪20年

2026/02/08 05:30

2006年日本隊在鈴木一朗帶領下獲得經典賽首屆冠軍。 （資料照，取自NPB網站）2006年日本隊在鈴木一朗帶領下獲得經典賽首屆冠軍。 （資料照，取自NPB網站）

第6屆世界棒球經典賽將在3月開打，全台球迷將為Team Taiwan集氣，期待30名台灣英雄能通過東京巨蛋的考驗，一舉前進邁阿密複賽。本報今起一連5天推出經典賽回顧系列，帶球迷一起回憶經典時刻。

記者徐正揚／專題報導

2005年國際奧會決議自2012年夏季奧運起取消棒球項目，棒球主要國家以美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）為首，共同策劃開放大聯盟球員參與的頂級國際賽事，定名為世界棒球經典賽（World Baseball Classic），第1、2屆各於2006、09年舉行，之後每4年舉辦1次。

第1屆有16個國家參加，預賽在4地開打，由南韓、日本、墨西哥、美國、波多黎各、古巴、多明尼加、委內瑞拉晉級；8強複賽由南韓、日本、多明尼加、古巴出線；4強決賽在聖地牙哥教士主場舉行，日本10：6擊敗古巴獲得冠軍，松坂大輔榮膺最有價值球員。

2006年交手南韓

遭無禮插旗爆爭議

由於前2輪都採用單循環賽制，各取分組前2名晉級次輪，形成日本與南韓在預賽、8強複賽、4強決賽各交手1次的罕見情形。南韓繼預賽又在複賽以1分險勝日本後，投手徐在應在投手丘插上南韓國旗挑釁，致使鈴木一朗在休息區咆哮怒吼並抨擊南韓此舉無禮至極，許多球迷也痛批南韓毫不尊重對手的囂張行徑，成為首屆最大爆點，日本3天後用實力討回顏面，在4強決賽以6：0淘汰南韓。

台灣隊由林華韋擔任總教練，王建民、曹錦輝、許銘傑等旅外投手各有不同考量婉拒參賽，陳金鋒、彭政閔因傷勢也相繼辭退，徵召過程並不順利，3月3日在東京巨蛋對南韓是賽史第1場比賽，林恩宇投出歷史性第1球，台灣雖在預賽最後一場以12：3大勝中國拿下隊史首勝，仍以1勝2敗遭淘汰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中