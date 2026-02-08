經典賽回顧系列五之一》日本首屆奪冠 一朗咆哮聲迴盪20年

2006年日本隊在鈴木一朗帶領下獲得經典賽首屆冠軍。 （資料照，取自NPB網站）

第6屆世界棒球經典賽將在3月開打，全台球迷將為Team Taiwan集氣，期待30名台灣英雄能通過東京巨蛋的考驗，一舉前進邁阿密複賽。本報今起一連5天推出經典賽回顧系列，帶球迷一起回憶經典時刻。

記者徐正揚／專題報導

2005年國際奧會決議自2012年夏季奧運起取消棒球項目，棒球主要國家以美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）為首，共同策劃開放大聯盟球員參與的頂級國際賽事，定名為世界棒球經典賽（World Baseball Classic），第1、2屆各於2006、09年舉行，之後每4年舉辦1次。

第1屆有16個國家參加，預賽在4地開打，由南韓、日本、墨西哥、美國、波多黎各、古巴、多明尼加、委內瑞拉晉級；8強複賽由南韓、日本、多明尼加、古巴出線；4強決賽在聖地牙哥教士主場舉行，日本10：6擊敗古巴獲得冠軍，松坂大輔榮膺最有價值球員。

2006年交手南韓

遭無禮插旗爆爭議

由於前2輪都採用單循環賽制，各取分組前2名晉級次輪，形成日本與南韓在預賽、8強複賽、4強決賽各交手1次的罕見情形。南韓繼預賽又在複賽以1分險勝日本後，投手徐在應在投手丘插上南韓國旗挑釁，致使鈴木一朗在休息區咆哮怒吼並抨擊南韓此舉無禮至極，許多球迷也痛批南韓毫不尊重對手的囂張行徑，成為首屆最大爆點，日本3天後用實力討回顏面，在4強決賽以6：0淘汰南韓。

台灣隊由林華韋擔任總教練，王建民、曹錦輝、許銘傑等旅外投手各有不同考量婉拒參賽，陳金鋒、彭政閔因傷勢也相繼辭退，徵召過程並不順利，3月3日在東京巨蛋對南韓是賽史第1場比賽，林恩宇投出歷史性第1球，台灣雖在預賽最後一場以12：3大勝中國拿下隊史首勝，仍以1勝2敗遭淘汰。

