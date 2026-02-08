自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》戰神多事之秋 國王靠絕殺苦勝

2026/02/08 05:30

飛米（右）戲劇性絕殺戰神，率國王收下3連勝。（記者陳志曲攝）飛米（右）戲劇性絕殺戰神，率國王收下3連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王與台北戰神昨在和平籃球館廝殺到最後一刻，國王靠飛米的絕殺跳投以98：96逆轉戰局，戰神洋將梅克攻下48分，紀錄夜徒留遺憾。

飛米戲劇性逆轉 奪3連勝

國王週三在東超不敵日本東京電擊，昨回歸TPBL戰場，面對只有單洋將的戰神卻打得相當辛苦，雙方9次互換領先，戰神在倒數7秒96平手時握有球權，梅克此時出現走步違例，國王將最後一擊交給飛米，球轉了幾圈後落進籃框，以戲劇性絕殺助隊收下3連勝。國王6人得分超過雙位數，飛米拿下全隊最高25分，奧帝挹注18分、9籃板，林書緯本土最高15分，林彥廷13分、7助攻。

飛米表示，很感謝隊友與教練願意相信他，「這是場很辛苦的勝利，出手對我來說不困難，重要的是教練團最後2波戰術都願意把球交給我，讓我執行這個任務，對我來說意義非凡。」

擅離、傷病狀況劇

戰神單洋將出擊

戰神近期洋將狀況不少，史東違反合約擅自離隊，球團開賽前發出聲明嚴正譴責。昨雖登錄3名洋將，但基德因練球右膝不適、新洋將弗利沙則是腸胃炎，因此只以梅克單洋將出戰，他扛下球隊進攻重任，全場出賽46分鐘，33投15中，貢獻48分、16籃板，得分超越先前新竹攻城獅洋將努利的44分，締造聯盟單場得分新猷，可惜仍無法助隊贏球。

桃園雲豹5人得分超過雙位數，以101：75輕取高雄海神，4連勝到手，戰績16勝5敗在聯盟持續獨走，墊底的海神則苦吞4連敗，代理主帥朱永弘賽後指出，團隊上半場就高達16次失誤是落敗主因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中