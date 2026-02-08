TPBL》戰神多事之秋 國王靠絕殺苦勝

飛米（右）戲劇性絕殺戰神，率國王收下3連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王與台北戰神昨在和平籃球館廝殺到最後一刻，國王靠飛米的絕殺跳投以98：96逆轉戰局，戰神洋將梅克攻下48分，紀錄夜徒留遺憾。

飛米戲劇性逆轉 奪3連勝

國王週三在東超不敵日本東京電擊，昨回歸TPBL戰場，面對只有單洋將的戰神卻打得相當辛苦，雙方9次互換領先，戰神在倒數7秒96平手時握有球權，梅克此時出現走步違例，國王將最後一擊交給飛米，球轉了幾圈後落進籃框，以戲劇性絕殺助隊收下3連勝。國王6人得分超過雙位數，飛米拿下全隊最高25分，奧帝挹注18分、9籃板，林書緯本土最高15分，林彥廷13分、7助攻。

飛米表示，很感謝隊友與教練願意相信他，「這是場很辛苦的勝利，出手對我來說不困難，重要的是教練團最後2波戰術都願意把球交給我，讓我執行這個任務，對我來說意義非凡。」

擅離、傷病狀況劇

戰神單洋將出擊

戰神近期洋將狀況不少，史東違反合約擅自離隊，球團開賽前發出聲明嚴正譴責。昨雖登錄3名洋將，但基德因練球右膝不適、新洋將弗利沙則是腸胃炎，因此只以梅克單洋將出戰，他扛下球隊進攻重任，全場出賽46分鐘，33投15中，貢獻48分、16籃板，得分超越先前新竹攻城獅洋將努利的44分，締造聯盟單場得分新猷，可惜仍無法助隊贏球。

桃園雲豹5人得分超過雙位數，以101：75輕取高雄海神，4連勝到手，戰績16勝5敗在聯盟持續獨走，墊底的海神則苦吞4連敗，代理主帥朱永弘賽後指出，團隊上半場就高達16次失誤是落敗主因。

