PLG》洋基雙塔變陣 打趴勇士開胡

2026/02/08 05:30

德古拉。（洋基提供）德古拉。（洋基提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕苦等首勝已久的PLG新軍洋基工程，調整陣容後終於看見曙光，昨在主場火力全開，團隊6人得分超過雙位數，終場以112：91擊敗富邦勇士，終止開季8連敗，收下隊史首勝。

洋基本季成為聯盟第4隊，不過開季走得跌跌撞撞，屢屢成為其他球隊進補的苦主，團隊近日進行不少異動，先與洋將傑克森分道揚鑣，先後補進烏克蘭洋將柯瓦隆、230公分的「馬爾他巨獸」德古拉及外籍生張傑瑋。

洋基昨擺上庫薩斯與德古拉「雙塔」收到效果，加上張傑瑋手感火燙，第2節打出41：23猛攻，易籃後更一度將領先擴大至25分，富邦末節展開反撲之際，古德溫情緒失控吞下技術犯規離場，最後無力追趕，本季6場客場比賽依舊1勝難求。

洋基不僅收下首勝，隊史單場得分也寫下新高，庫薩斯攻下21分、12籃板，張傑瑋貢獻17分、9籃板、5助攻，葉惟捷16分、4助攻，德古拉16分、11籃板。

總教練李逸驊賽後笑容滿面表示，洋基成軍時間較短，陣容也不斷變動，德古拉加盟後，終於找到球隊的核心，「8連敗後我們的士氣沒有低落，練習還是非常認真，終於可以拿到董事長的首勝獎金了！」

勇士苦吞3連敗，以莫巴耶22分、12籃板最佳，古德溫與吳永盛各拿11分，林志傑10分、4助攻。

