HBL》能仁最矮的一屆 求勝心與身高反比

能仁謝瑋恩（中）拿下27分、10籃板、8助攻準大三元成績。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕能仁家商昨在114學年HBL男子甲級8強賽轟進14顆三分球，「雙箭頭」謝瑋恩、陳建勳合力進帳51分，最終以89：74打敗南山高中，目前戰績2勝1敗，展現尋求重返4強的決心。

能仁隊長陳建勳展現重返4強決心。（記者林正堃攝）

能仁本季僅高一菜鳥盧永茗有192公分，其他都低於190公分，總教練李正豪苦笑表示，「這屆高度應該是有史以來最矮的！」為彌補身高劣勢，李正豪12強結束後就交代球員要加強投籃，這批球員對4強充滿渴望，也都願意苦練。

請繼續往下閱讀...

能仁8強首場對東泰高中就有超過50％三分球命中率，可惜遭「準絕殺」輸球，還好球員沒有受影響，如今連勝上屆冠軍松山高中、亞軍南山，最大關鍵就是三分球命中率從12強複賽不到30％，如今提升至44％，代表努力沒有白費。

陳建勳偕謝瑋恩

雙箭頭貢獻51分

隊長陳建勳繳出24分、6籃板和8助攻，他平時就會帶隊友進行自主投籃訓練，因為他生涯還沒進過台北小巨蛋比賽，本屆想帶隊重返4強；拿下27分、10籃板、8助攻的謝瑋恩則表示，「雖然我們不被看好，但想證明給其他人看。」

女子組方面，北一女中、陽明高中、永仁高中、南山高中昨都進帳3連勝，今天只要4隊全部贏球，本屆4強隊伍就提前確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法