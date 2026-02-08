雷納德失去哈登 強打精神止敗

雷納德率快艇止敗。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕快艇接連重磅交易送出哈登和祖巴克後，雷納德昨扛起攻堅重任，拚出兩軍最高31分，率隊114：111踢館國王，終止2連敗也送給西部墊底國王11連敗。

雷納德與哈登交情頗深，直言好友突然離開，這兩天百感交集，「就像失去兄弟，但我們還有工作得做，不管球隊裡還有誰，都要保持專注並全力以赴。」尤其從騎士換來的後衛葛蘭德還無法上場，他只能頂住壓力挺身而出，以免快艇再輸球而重創軍心，「我只是盡力幫助球隊拿下勝利，有人離開，有人還沒到，更要花點時間融入團隊。」

請繼續往下閱讀...

除了哈登，快艇也趕在交易大限前把中鋒祖巴克換到溜馬，老將前鋒巴頓直言，並肩作戰多年的好友請假陪產慘遭球團割捨，無疑是18年生涯最痛苦經驗，總教練泰倫魯也透露，球員們因此不捨落淚，「我看著他一路成長，隊上許多人都哭了，這對我們來說相當難熬。」

此外，東霸天活塞主場談笑用兵，坎寧安僅打22分鐘包辦11分、7助攻、5籃板，助隊以118：80斬斷尼克8連勝，也把勝差擴大至5.5場。尼克自元月初慘敗活塞31分後再遭毒手，還創下本季得分新低，當家後衛布朗森手感失溫，三分彈8投0中僅得12分。

