亞洲杯桌球》張佑安驚喜4強 加碼世界盃門票

〔記者許明禮／綜合報導〕19歲的一銀小將張佑安昨在亞洲杯桌球賽男單賽事，先以直落三扳倒香港直拍橫打名將黃鎮廷，8強再以4：3力退世界排名26的日本好手宇田幸矢，首度參賽就闖進4強，也為自己拿到今年世界杯的參賽資格，今天將和世界球王王楚欽爭奪決賽門票。

世界排名106的張佑安在小組賽打出2勝1負，以分組第2晉級16強，昨面對在小組賽以3：1打敗日本一哥張本智和的黃鎮廷，毫無懼色，以3：0獲勝；8強對決曾獲得全日本冠軍的宇田幸矢，在局數3：2領先、第6局9：4絕對優勢下，雖被對手逼進決勝局，仍頂住壓力以11：5贏得生涯最重要的勝利。

去年摘下亞青U19男單銀牌的張佑安表示，「這是我第一次參加這種大賽，賽前也沒想太多，就是希望能把自己的實力發揮出來，今天算是超常發揮。」第6局在大幅領先下被逆轉，張佑安說，「當時只是想要打得穩一點，沒想到失誤反而多了點，決勝局就是當成第一局打，重新再來。」

張佑安近兩年擔任台灣一哥林昀儒的陪練員，這次出發到海南島之前也在國訓中心和小林一起練了6天，收穫頗多，他說，「昀儒相持能力、手上調節能力都很出色，尤其是對節奏的控制，以前我都太想要一下子就解決對手，但從昀儒身上學到很多。」

