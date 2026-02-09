自由電子報
體育 即時新聞

5屆經典賽場均失7分 台16投築「防火牆」

2026/02/09 05:30

過去5屆經典賽 台灣隊投手群數據過去5屆經典賽 台灣隊投手群數據

牛棚場均負擔101.5球

經典賽預賽 投手用球數限制經典賽預賽 投手用球數限制

需4、5名後援投手

陳冠宇（資料照）陳冠宇（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界棒球經典賽台灣隊預賽與日本、南韓、澳洲、捷克同分在C組，其他4隊都帶15名投手，唯獨台灣隊挑16投手應戰，考量過往實戰經驗和現況確實有其必要性。

陳柏毓（資料照）陳柏毓（資料照）

過去5屆經典賽台灣隊僅5勝12敗，平均每場失7分，投手群共動用93人次吃下145局，場均5.5名投手上陣，總計投2552球，場均用球數為150.1球，其中先發場均投48.6球，牛棚包辦101.5球，平均每位後援投手負擔22.7球，團隊單場最多用球數是2017年台韓戰的208球。

陳柏毓（資料照）陳柏毓（資料照）

經典賽預賽投手單場最多投65球，投滿50球需休4天、投30球需休1天才能再登板，連兩天出賽也需休1天，南韓左投孫周永有機會扛先發或長中繼，日前他表示，「經典賽有用球數限制，我不認為先發有什麼特別意義，無論先發或後援都很重要。」

經典賽先發投手很重要，牛棚同樣不容忽視，特別是過去經典賽台灣隊牛棚場均需負擔100球左右，大概要動用4、5名後援投手完成一場比賽，甚至有3場推出7名後援投手上陣，遭遇硬仗勢必完全燃燒，投手戰力深度就顯得非常重要。

5名旅美投手投球更受限

另外，5名旅美投手林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸可能有母隊額外的投球限制，加上台灣隊史首度在經典賽打4連戰，過往場均失7分的慘痛經驗，讓教練團決定帶16投出征。

盼複製義、以成功經驗

2023年經典賽與台灣隊同組的義大利帶了17名投手，最終突破重圍晉級8強，當時義大利總教練皮耶薩指出，面對4連戰考驗多帶投手絕對有必要；2017年以色列帶16投也闖進8強，總教練溫斯坦強調，短期比賽投手是最重要的。

