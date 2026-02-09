連2年客座中信兄弟 工藤幫投手找關鍵開關

工藤公康（右）連續兩年來台擔任中信兄弟春訓客座教練。 （中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟自去年休賽季不但安排教練與選手出國進修，更連續兩年邀請日職傳奇球星工藤公康來台擔任春訓客座教練，他表示，台灣有很多潛力無窮的選手，希望幫助他們找到關鍵的開關。

工藤球員時期曾與郭泰源在日本西武獅一起打球，也曾在亞歷桑納的訓練中心遇到王建民，跟台灣棒球不但有點淵源，也有一定程度的交流，今年接受中信兄弟總教練平野惠一的邀請再次來台，雖然此行只來3天，無法每個選手都能看到，但台灣有很多潛力無窮的選手，只要身體或技術的使用方式可以掌握到關鍵點，一定會有大爆發的成長。

請繼續往下閱讀...

工藤上午在牛棚觀看呂彥青等投手練投，並鉅細靡遺當面溝通交換意見，下午在室外親自示範髖關節與下半身的訓練方式，他認為，每個選手也許覺得，要改的點好像很多，但他覺得關鍵點只有一個，只是選手自己不知道，「我希望與更多選手溝通，只要幫助他們找到並打開那個開關，能入選台灣隊的選手一定更多。」

平野表示，工藤去年來台短期指導後，很明顯看到一些選手有所成長，他毫不考慮提出邀請，希望工藤今年可以再來，工藤因去年來過，大致知道選手狀況，再次擔任客座會更有效果，今年不只是中信分批送選手出國接受訓練，中職其他球隊也有類似安排，利用休賽季學習國外最新的訓練方式與觀念，將逐漸成為主流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法