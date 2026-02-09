指點呂彥青 工藤︰ 太把重點放在控球

工藤公康（左）觀看呂彥青牛棚練投後當面交換意見。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟1月選派呂彥青等5位投手前往日本接受工藤公康指導，1個月後工藤再次受邀來台擔任中信春訓客座教練，第1天的重點關注對象當然是呂彥青。

工藤指出，早上看過呂彥青的牛棚練投，他太把重點放在控球，導致直球與變化球的動作會不一樣，雖然有控球沒有球速，至少還可以撐過去，總是會有辦法應付比賽，但一旦有這個想法，找回球速的企圖心就會降低，實戰中也會讓打者很容易分辨，「即使很精準控在邊邊角角，球的軌跡也投得很漂亮，還是一樣會被打。」

工藤認為，投手不只要了解自己，還要去了解對手，但在了解對手之前要先把自己顧好，他會試著跟呂彥青溝通，稍微改變追求控球的想法，利用春訓先把重點放在找回球速，「球速稍微快一點點，結果就會完全不同，像他這種等級的投手，知道什麼時候該怎麼做，他很聰明，只是一個想法而已。」

看到球隊再次邀請工藤來台，呂彥青當然很高興，剛好昨天他進牛棚練投，工藤全程觀看後有些想法，立刻與他交換意見，他表示，找回球速只是春訓的重點之一，工藤的訓練是整體的，提升球速只是其中一部份，一切順其自然，「只要球速投出來，希望至少有142公里，甚至再快一點點，各方面的品質都會比較好，配球也較有優勢。」

