自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽回顧系列五之二》 24小時內遭淘汰 最痛的國際賽

2026/02/09 05:30

2009年經典賽台灣連輸南韓、中國，成為賽史第一支在24小時內就被淘汰的球隊。 （資料照，路透）2009年經典賽台灣連輸南韓、中國，成為賽史第一支在24小時內就被淘汰的球隊。 （資料照，路透）

〔記者徐正揚／專題報導〕若要評選台灣隊最不堪回首的國際賽，絕對是2009年經典賽，台灣隊不僅成為賽史第一支在24小時內就被淘汰的球隊，第3屆必須從資格賽打起，還因為繼2008年奧運後在一級賽事對中國2連敗，在國內引發震撼，促使政府在該年底推出「振興棒球運動總計畫」。

2009經典賽 連輸韓、中

由於2008年奧運的組訓紛爭沒能妥善解決，La new熊、興農牛都不支援球員，台灣隊徵召11位中職球員有10人出自兄弟象、統一獅，總教練葉志仙只能以旅外與業餘的年輕球員為主體，3月6日對南韓派李振昌先發，投27球出現4次保送，僅面對7人次就被李晉暎滿貫彈KO，最終0：9被完封。

本屆前2輪採用雙敗淘汰制，台灣隔天「晚接午」於上午11點半對上同為1敗的中國，林岳平力撐4.2局，增菘瑋在5局下接手後連挨2安再丟2分，台灣隊僅在6局上靠彭政閔打下本屆唯一分數，還沒等到晚間6點日本、南韓2支1勝球隊交手，台灣就以1：4敗給中國率先打包出局。

日本與南韓因賽制設計，在預賽、複賽各交手2次，南韓3月18日複賽以4：1獲勝後，繼首屆後又有奉重根與李晉暎在投手丘上插南韓國旗，日本比照上屆以行動回應對手挑釁，2天後的複賽先以6：2討回顏面，冠軍戰是兩隊單屆第5次交手，日本9局下雖被扳成3：3平手，仍在10局上靠鈴木一朗適時安打送回致勝2分，5：3再挫南韓締造賽史首次二連霸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中