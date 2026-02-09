經典賽回顧系列五之二》 24小時內遭淘汰 最痛的國際賽

2009年經典賽台灣連輸南韓、中國，成為賽史第一支在24小時內就被淘汰的球隊。 （資料照，路透）

〔記者徐正揚／專題報導〕若要評選台灣隊最不堪回首的國際賽，絕對是2009年經典賽，台灣隊不僅成為賽史第一支在24小時內就被淘汰的球隊，第3屆必須從資格賽打起，還因為繼2008年奧運後在一級賽事對中國2連敗，在國內引發震撼，促使政府在該年底推出「振興棒球運動總計畫」。

2009經典賽 連輸韓、中

由於2008年奧運的組訓紛爭沒能妥善解決，La new熊、興農牛都不支援球員，台灣隊徵召11位中職球員有10人出自兄弟象、統一獅，總教練葉志仙只能以旅外與業餘的年輕球員為主體，3月6日對南韓派李振昌先發，投27球出現4次保送，僅面對7人次就被李晉暎滿貫彈KO，最終0：9被完封。

本屆前2輪採用雙敗淘汰制，台灣隔天「晚接午」於上午11點半對上同為1敗的中國，林岳平力撐4.2局，增菘瑋在5局下接手後連挨2安再丟2分，台灣隊僅在6局上靠彭政閔打下本屆唯一分數，還沒等到晚間6點日本、南韓2支1勝球隊交手，台灣就以1：4敗給中國率先打包出局。

日本與南韓因賽制設計，在預賽、複賽各交手2次，南韓3月18日複賽以4：1獲勝後，繼首屆後又有奉重根與李晉暎在投手丘上插南韓國旗，日本比照上屆以行動回應對手挑釁，2天後的複賽先以6：2討回顏面，冠軍戰是兩隊單屆第5次交手，日本9局下雖被扳成3：3平手，仍在10局上靠鈴木一朗適時安打送回致勝2分，5：3再挫南韓締造賽史首次二連霸。

