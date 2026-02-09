TPBL》洋「戰神」僅1位 夢想家連拳制伏

夢想家高柏鎧進帳16分、13籃板，帶隊擊敗戰神。

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家昨前往和平籃球館踢館，5人得分超過雙位數，終場以104：91擊敗只剩單洋將的台北戰神，本季4次對決都贏球。

戰神丁聖儒飆進4顆三分球，攻下17分。

4次對決都贏

夢想家重返第4

夢想家面對只有1名外援梅克的戰神，上半場打完只以46：46戰成平手，靠末節24：16一波流才帶走勝利，班提爾繳出27分、20籃板，高柏鎧16分、13籃板，馬建豪挹注13分，蔣淯安12分、8助攻。

梅克34分、22籃板

徒勞無功

夢想家收下2連勝後，戰績12勝11敗回到聯盟第4，簡浩指出，對手背靠背出賽，下半場體能下滑，因此提醒球員要拉快節奏。失誤過去常成為夢想家輸球致命傷，賽前場均18.7次失誤是全聯盟最多，不過昨天只有8次，簡浩認為與對方的區域防守策略有關，「比較不會給我們那麼大的壓力。」

戰神梅克前天對新北國王打了46分15秒攻下刷新聯盟紀錄的48分，昨又上陣45分59秒挹注34分、22籃板，他表示，上次有這麼多的出賽時間要追溯至高中，至於體力是否可以負荷，他表示，「這是工作的一部分，我就是接受挑戰。」

在只有1名外援出賽下，戰神本土也有不俗發揮，丁聖儒4顆三分球攻下17分，黃聰翰與蘇奕晉各有13分，總教練許皓程為子弟兵感到驕傲，「我們這週經歷非常多事情，但球員都沒有失去鬥志，球隊仍往好的方向走，等傷兵歸隊我們會更好。」

海神24次失誤

5連敗續墊底

中信特攻昨靠馬可26分領軍，以113：84擊敗高雄海神，海神昨又只以雙洋將出擊，團隊命中率僅36.4%，共出現24次失誤，苦吞5連敗，持續在聯盟敬陪末座。

