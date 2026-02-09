自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HBL》北一女、永仁、南山、陽明 4強提前出爐

2026/02/09 05:30

陽明許語珊豪取29分、13籃板，率隊力退苗栗高商。 （記者林正堃攝）陽明許語珊豪取29分、13籃板，率隊力退苗栗高商。 （記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕北一女中、永仁高中、南山高中及陽明高中昨在8強複賽都拿下4連勝，114學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強也提前出爐，4隊接下來將力拚以更好的排名前進台北小巨蛋。

能仁盧永茗最後25.9秒於籃下放進致勝分。 （記者林正堃攝）能仁盧永茗最後25.9秒於籃下放進致勝分。 （記者林正堃攝）

8強複賽皆奪4連勝

陽明以高三中鋒許語珊、後衛蘇衡為進攻核心，另有具備U16亞洲盃及亞青運3對3國家隊資歷的高一菜鳥陳芯，本季目標隊史首冠。陽明昨靠著許語珊豪取29分、13籃板，加上陳芯19分、6籃板、3助攻，以86：68力退苗栗高商，連6季打進4強，但教練李台英認為，真正的挑戰才正要開始。

李台英表示，球員前4場複賽都贏球，但很容易在大比分領先下鬆懈，之後球隊將依序對上南山、永仁、北一女，每隊實力都很堅強，都是爭冠假想敵，沒有鬆懈的本錢，「不是晉4強就夠了，要一場一場抓下來。」

北一女全隊12人上陣都有得分，上季總決賽MVP彭郁榛繳出21分、10抄截、8助攻全能數據，率隊以95：66輕取淡水商工，續朝隊史首次3連霸邁進。永仁高中的黃翊蓁燃燒47分鐘，斬獲30分、18籃板，張嘉思、劉恩妮各有16分，在二度延長以98：93苦勝永平高中。南山高中以74：69力克金甌女中，相隔3季重返4強。

盧永茗致勝分 能仁險勝南湖

男子組戰況詭譎，能仁家商在盧永茗最後25.9秒於籃下放進超前比分的致勝球，陳建勳狂飆32分，終場82：77險勝南湖高中，戰績3勝1負暫居第二，東泰高中以4戰全勝獨走，但也還未確定晉級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中