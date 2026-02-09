HBL》北一女、永仁、南山、陽明 4強提前出爐

陽明許語珊豪取29分、13籃板，率隊力退苗栗高商。 （記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕北一女中、永仁高中、南山高中及陽明高中昨在8強複賽都拿下4連勝，114學年度HBL高中籃球聯賽女子組4強也提前出爐，4隊接下來將力拚以更好的排名前進台北小巨蛋。

能仁盧永茗最後25.9秒於籃下放進致勝分。 （記者林正堃攝）

8強複賽皆奪4連勝

陽明以高三中鋒許語珊、後衛蘇衡為進攻核心，另有具備U16亞洲盃及亞青運3對3國家隊資歷的高一菜鳥陳芯，本季目標隊史首冠。陽明昨靠著許語珊豪取29分、13籃板，加上陳芯19分、6籃板、3助攻，以86：68力退苗栗高商，連6季打進4強，但教練李台英認為，真正的挑戰才正要開始。

李台英表示，球員前4場複賽都贏球，但很容易在大比分領先下鬆懈，之後球隊將依序對上南山、永仁、北一女，每隊實力都很堅強，都是爭冠假想敵，沒有鬆懈的本錢，「不是晉4強就夠了，要一場一場抓下來。」

北一女全隊12人上陣都有得分，上季總決賽MVP彭郁榛繳出21分、10抄截、8助攻全能數據，率隊以95：66輕取淡水商工，續朝隊史首次3連霸邁進。永仁高中的黃翊蓁燃燒47分鐘，斬獲30分、18籃板，張嘉思、劉恩妮各有16分，在二度延長以98：93苦勝永平高中。南山高中以74：69力克金甌女中，相隔3季重返4強。

盧永茗致勝分 能仁險勝南湖

男子組戰況詭譎，能仁家商在盧永茗最後25.9秒於籃下放進超前比分的致勝球，陳建勳狂飆32分，終場82：77險勝南湖高中，戰績3勝1負暫居第二，東泰高中以4戰全勝獨走，但也還未確定晉級。

