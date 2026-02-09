自由電子報
台維斯盃》吳東霖包2勝 我保世界一級

2026/02/09 05:30

吳東霖昨在台維斯盃世界一級升降賽，為台灣隊搶下關鍵2點。（記者廖振輝攝）吳東霖昨在台維斯盃世界一級升降賽，為台灣隊搶下關鍵2點。（記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕謝政鵬／黃琮豪、吳東霖昨在台維斯盃世界一級升降賽，為台灣隊搶下關鍵2點，提前以3：1擊敗黎巴嫩客軍，不但保級成功也回報8年前落敗之仇。

擊敗黎巴嫩

報8年前落敗之仇

2018年亞大區二級，台灣隊在客場2：3不敵黎巴嫩，如今北市網球中心狹路相逢，首日吳東霖開胡、黃琮豪惜敗，雙方戰成平手。

隔天老大哥謝政鵬帶傷上陣，攜手黃琮豪化解3個盤末點，終以7：6（8：6）、6：3扳倒哈桑／伊布拉辛，幫助台灣隊取得聽牌。

謝政鵬帶傷拚

化解3個盤末點

「其實賽前還不確定下場，沒想到腳踝扭傷又痛風還能贏球。」34歲的謝政鵬透露，先前受傷近3週無法練球，這場太重要只能吃止痛藥硬拚，他還在搶7拉鋸時秀出後躺倒地閃球，再彈起身上網截擊美技，帶動反撲也炒熱現場觀眾加油氛圍，「難得在家裡比賽真的很開心，好久沒這種興奮的感覺。」

第4點的吳東霖沒浪費地主優勢，在球速快的室內硬地延續發球手感，6：3、6：4強壓哈桑，完成關門任務，單打包辦雙勝的他也榮膺贏球功臣，「沒那麼多底線來回，比較不會喘，第1發進球率就能提高。我很喜歡打團體賽，主場更有動力，希望9月世界一級賽也能在這裡。」

