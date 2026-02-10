自由電子報
體育 即時新聞

桃猿今、明戰羅德 有望對決日經典賽國手

2026/02/10 05:30

種市篤暉（資料照）種市篤暉（資料照）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕樂天桃猿年輕小將昨搭清晨班機，歷經沖繩轉機抵達石垣島，今起兩天和日職羅德隊交手2場。對這群以戰代訓的「嫩猿」來說，昨最大好消息莫過於，羅德陣中唯一經典賽日本隊國手種市篤暉，有望在兩場交流賽其中一場出戰。

樂天桃猿許賀捷（左）和二軍教頭鄭兆行（右）。（特派記者林宥辰攝）樂天桃猿許賀捷（左）和二軍教頭鄭兆行（右）。（特派記者林宥辰攝）

種市篤暉明登板、投1局

樂天桃猿年輕小將昨抵達石垣島，展開首日練球。 （特派記者林宥辰攝）樂天桃猿年輕小將昨抵達石垣島，展開首日練球。 （特派記者林宥辰攝）

羅德隊今年春訓分組，石垣島組由二軍監督福浦和也督軍，去年9勝的27歲右投種市篤暉暫時被分在此組。樂天桃猿二軍總教練鄭兆行才從久米島的樂天金鷲春訓觀摩行程離開，昨與球隊會合，據他得知，種市將投交流賽第2場、投1局。

鄭兆行欣喜︰打打看啊！

能有機會和經典賽國手對戰，鄭兆行替子弟兵高興地說：「打打看啊！有歷練的機會是好事。」鄭兆行說，歷年來石垣島交流，羅德陣中球員就算不是國手，投球也都有一定水準，年輕選手這兩場會輪流上場，雖然臨場經驗不一定夠，但就看怎麼應對。

鄭兆行點名，這次來的石垣島陣容，部分是去年上過一軍的選手，先發或許安排他們為主，像是張趙紘、李勛傑、何品室融和昨23歲壽星許賀捷。鄭兆行說：「他們都是球隊未來可能的主力先發，希望透過這次比賽，展現他們練球成果。年輕選手都很有企圖心，打球本來就要競爭，良性競爭之餘互相鼓勵，是好現象。」

不過日本隊的投手強度，也讓鄭兆行感嘆，他透露日前看到12強賽日本隊國手早川隆久的狀態也很不錯，卻未入選經典賽，「這樣的強投都沒入選，日本隊真是人才濟濟。」

石垣市長親至機場接機

昨樂天桃猿中午抵達時，受到石垣市府熱烈歡迎，機場大廳的布條寫著：「恭喜贏得台灣大賽！」石垣市長中山義隆親自到場迎接，並期待之後不只體育賽事，還能有更多交流。

