5次參戰經典賽 馬帝斯追平紀錄

曾效力統一獅 隊友驚嘆

〔記者徐正揚／台北報導〕前統一獅洋投馬帝斯被荷蘭隊放進今年經典賽30人名單，追平委內瑞拉傳奇球星卡布雷拉、及10年日職資歷的古巴39歲老將戴斯潘，以5次參賽並列賽史參加最多屆紀錄，當年他在獅隊的隊友郭俊佑、潘威倫、潘武雄、陳俊輝等人皆已轉任教練，得知馬帝斯竟然還能代表荷蘭參賽紛紛驚呼不可思議。

馬帝斯2006年首次參賽還不滿19歲，當年荷蘭以10：0扣倒巴拿馬，他只用65球就投完7局，締造賽史第1場無安打比賽，2009年他因開季有機會進入國民先發輪值婉拒徵召，2013年、2023年都曾在洲際出賽。

馬帝斯2014年效力獅隊，出賽28場，戰績8勝7敗，防禦率3.15、投151.2局都排聯盟前3，2023年再次來台參加經典賽，在歡迎晚宴與曾是隊友的台灣隊總教練林岳平、首席教練高志綱敘舊合照。獅隊首席教練郭俊佑表示，馬帝斯在2013年經典賽投得不錯，是獅隊決定簽下的主因，「他個性很Nice，跟大家相處得不錯。」

締造賽史首場無安打比賽

潘威倫回憶，獅隊有段時間找的洋投都曾是荷蘭隊主力投手，就馬帝斯的表現最好，且可以待滿整季，他的投球型態以球種、配球與打者周旋，算是很耐投的投手，「他還在投喔？我以為他退休了，經典賽我才打3屆，他竟然能打5屆，38歲還能入選30人名單，真的好厲害。」

