體育 即時新聞

經典賽回顧系列五之三》谷底大反彈 建仔領軍晉8

2026/02/10 05:30

王建民（資料照，法新社）王建民（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／專題報導〕2009年WBC經典賽台灣隊不敵南韓、中國，2戰全敗落居分組墊底，致使下一屆必須從資格賽打起。所幸台灣隊在資格賽3戰全勝晉級2013年會內賽，並在分組預賽拿到2勝1敗，首度晉級8強寫下隊史最佳戰績，更讓中職受惠經典賽紅利，場均破6000人的職棒榮景再現。

2013年寫隊史最佳

2013年經典賽台灣隊首戰靠王建民先發6局無失分好投領軍，加上彭政閔陽春砲助威，最終以4：1扳倒澳洲拿下勝利，次役對荷蘭，台灣隊先發投手王躍霖只撐1.1局退場，留下1出局滿壘危機，所幸潘威倫「神救援」，接手投4.2局無失分。

台灣隊在4局下一輪猛攻追回4分反超前，6局下陽岱鋼轟出2分砲奠定勝基，他說，「因為現場2萬多球迷的聲音，才讓這球變成全壘打。」陽岱鋼一棒當英雄，成為家喻戶曉的超級球星，潘威倫獲封「護國神嘟」，預賽最終戰台灣隊以2：3敗給南韓，但不影響晉級8強態勢。

8強複賽台日大戰王建民再度披掛上陣，先發6局無失分，台灣隊領先大半場，9局上日本積極搶攻，鳥谷敬盜上二壘，井端弘和適時安打追平比分，延長賽10局上日本靠中田翔高飛犧牲打，最終就以4：3氣走台灣隊，林智勝坦言，直到現在午夜夢迴還是會想起這一場比賽，非常不甘心。

隔天迎戰古巴，台灣隊氣力放盡只撐7局，就遭古巴14：0提前結束比賽，當時就讀三民高中的曾仁和歷經震撼教育被轟到哭，台灣隊WBC驚奇之旅畫下句點，拿下第8名至今仍是隊史最佳。

