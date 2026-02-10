自由電子報
體育 即時新聞

超級盃》彌補11年前之憾！復仇愛國者 海鷹奪第2冠

2026/02/10 05:30

西雅圖海鷹擊敗新英格蘭愛國者，勇奪隊史第2冠。（歐新社）西雅圖海鷹擊敗新英格蘭愛國者，勇奪隊史第2冠。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕第60屆超級盃昨在加州利惠體育場點燃戰火，西雅圖海鷹展現強悍防守，以29：13擊敗新英格蘭愛國者，勇奪隊史第2冠，主力跑衛沃克三世榮獲MVP。

跑衛貢獻161碼

沃克三世抱走MVP

此役上半場形成焦土戰，海鷹靠踢球員邁爾斯3次射門成功，在中場前取得9：0領先，下半場邁爾斯繼續建功追加射門，決勝節海鷹四分衛達諾德把握機會，長傳送給近端鋒巴爾納，完成首度達陣擴大領先，愛國者隨後靠四分衛新星梅伊與哈林斯連線達陣才破蛋，但接下來梅伊又發生失誤，他昨遭擒殺多達6次、發生3次失誤，海鷹在攻守俱佳下雪恥成功，報了2015年不敵愛國者衛冕失利的一箭之仇。

沃克三世單場27次跑陣推進135碼、加上接球總共貢獻161碼，成為隊史首位拿下超級盃MVP的跑衛，也是自1998年野馬名人堂球星戴維斯後首位抱走MVP的跑衛。他表示，這項殊榮對自己而言意義非凡，「希望能向質疑跑衛的人證明我們的重要性，跑衛能帶來很大的影響力。」

中場表演也是每年超級盃的看點，波多黎各饒舌天王壞痞兔昨成為首位在超級盃全程以西班牙語表演的中場秀歌手，女神卡卡與瑞奇馬丁等巨星也都現身擔任嘉賓。

