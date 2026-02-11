前進洛杉磯奧運棒球 台灣隊2路徑搶票

台灣隊若明年世界棒球12強賽的名次是亞洲球隊最高，將可取得2028洛杉磯奧運棒球項目資格。（資料照）

1.明年12強賽亞洲最強

通往2028洛杉磯奧運的資格

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）昨宣布，2028年洛杉磯奧運男子棒球、女子壘球各6支球隊的資格賽程序已獲國際奧會（IOC）批准，其中世界棒球經典賽首次成為獲取棒球項目門票的賽事之一。台灣隊若要繼2008年後重返奧運有兩條路，一是2027年世界棒球12強賽的名次是亞洲球隊最高，二是在6搶1最終資格賽奪冠。

亞洲球隊在2028年奧運棒球最多會有2個名額，第1席於明年擴大為16隊參賽的12強賽產生，台灣若繼2024年再次奪冠，或名次優於日本、南韓，就將取得亞洲區參賽權。

請繼續往下閱讀...

2.2028最終資格賽奪冠

若台灣無法透過12強賽搶下門票，最後機會是最終資格賽，開打時間落在2028年3月之前，將由6隊角逐，參賽隊伍為最近一屆洲際錦標賽排名最高但尚未取得資格的球隊，包括亞錦賽前兩名、歐錦賽前兩名、非錦賽第一名、大洋洲錦標賽第一名。

美洲球隊有3個名額最多，扣除主辦國美國先取1席，另2席在今年3月經典賽打完也將提前確定，由最終排名最高的2支美洲球隊取得，若無意外將是多明尼加、委內瑞拉、波多黎各3搶2；歐洲／大洋洲球隊的前進奧運之路與亞洲球隊相同，12強賽確定有1席，能否有第2席由最終資格賽決定；非洲球隊最多只有1個名額，唯一途徑是在最終資格賽奪冠。

女壘名額由5賽事決定

女壘的參賽門票同為6張，將透過5項賽事決定，2027年女壘世界盃1席、3項洲際資格賽各1席，而洲際資格賽的第2名、第3名球隊可參加最終6搶1資格賽。

