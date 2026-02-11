亞洲門戶交流賽》何品室融4度上壘 桃猿逆轉羅德

桃猿林子崴昨對羅德投2局無失分。（特派記者林宥辰攝）

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕昨役之前，樂天桃猿在「亞洲門戶交流賽」出戰羅德隊戰績是3勝11敗1和，昨前2局樂天又陷入落後，但靠著開路先鋒何品室融雙安、4度上壘，外帶外野美技，加上後援投手群接力壓制，終場反以4：2拿下首場勝利。

去年季後賽就擠進名單、隨隊奪冠的何品室融，交流賽首戰發揮出色，他坦言，去年的大賽經驗真的幫助很大，「體驗過高張力賽事，再打交流賽，比較可以輕鬆做自己。以前面對這種交流賽，可能會緊張放不開，我覺得信心是去年季後賽最大收穫。」

牛棚0失分 鄭兆行驚艷

樂天6、7兩局靠著安打串聯、把握對方投手保送，取得領先。投手群中，先發投手曾家輝2局失2分，接手的林子崴投2局，賴威誠、陳克羿、王奕翔和舒治浩都無失分，王奕翔和舒治浩頂住壓力守住勝果，讓二軍教頭鄭兆行坦言驚艷。

鄭兆行指出，投手群都發揮應有水準，全隊也把春訓成果展現出來，「很開心大家沒有因為面對日職隊伍就先害怕，相信這場比賽能增加信心，對他們是很好的經驗。」

王奕翔飆2K 想拚上一軍

去年還是U18國手的王奕翔，單局2次三振守住領先。他也透露，去年入隊後就設定「今年上一軍」的目標，「不要覺得自己是高中生，要想辦法今年就保持穩定，上一軍貢獻，這是我給自己的目標。」

樂天小將今第2戰要面對經典賽日本隊國手種市篤暉的挑戰，種市篤暉今預計先發投1局，樂天的前段棒次安排將是焦點。

