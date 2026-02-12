職籃吹哨人 讓比賽誤差值歸零

記者林岳甫／專題報導

台灣籃壇進入職業化時代，TPBL、PLG兩聯盟的裁判合計有近40位，裁判是決定比賽精彩程度的關鍵角色，但其實他們相當辛苦，在場上須在電光火石之間就準確吹出每一個哨音，平時也要努力提升自己，藉由專訪5位職籃裁判，讓大家了解他們當裁判的心路歷程及願景。

陳宏名（TPBL提供）

【陳宏名金哨加身 致力提升裁判環境】

陳宏名畢業於輔仁大學體育系，當年從中華職籃CBA紀錄台做起，後來考上A級裁判，執法至今在國內現役裁判中已屬資深，即使年資已30年，他仍展現無私精神，希望在有能力的時候提攜後進，提升國內裁判素質與籃球環境。

陳宏名當年在前輩的帶領下，從菜鳥裁判一點一滴汲取經驗，後來也成為SBL裁判，在HBL、UBA總冠軍賽都能見到他的身影，近年更獲PLG金哨獎肯定，目前是TPBL的資深裁判。

具國際裁判經驗、征戰賽場無數，陳宏名認為，裁判必須讓自己磨練出強大心理素質，以承受來自場邊教練團的壓力，甚至球迷謾罵聲，即使有時吃力不討好，他仍樂此不疲，關鍵就是因為還有熱情。

陳宏名表示，其實同期的裁判現在多已轉任技術委員，但他認為唯有在場上執法，才能發揮影響力，「希望能帶領有志踏入裁判領域的年輕人成長，提升吹判品質，讓裁判、球員、教練三方在相互尊重的基礎下，一起為籃球運動產業努力，進一步優化裁判的職場環境。」

張呂岳（資料照）

【張呂岳滿血輸出 醉心完成一場比賽】

張呂岳不只是教育工作者，更具國際裁判資歷，他堅守籃球場上逾20年，用吹判的專業與熱情，見證無數場比賽的精彩瞬間。

「裁判需要舞台，和所有人一起完成一場比賽，那是我的榮幸。」張呂岳語氣堅定，眼神閃爍著熱情。他深知，裁判的角色不僅是維持比賽秩序，更是讓比賽能夠公平、完整進行的重要推手。

張呂岳剛進輔仁大學體育系時，看見同學與學長的籃球實力，他說：「我當時就知道自己無法成為運動員」，他從大一開始投入球賽紀錄台的工作，從拖地、搬器材一步步累積經驗，最終在畢業後1年考取A級裁判資格。「那時擔任紀錄台、裁判，應該是興趣大於實質金錢。」張呂岳笑著回憶當年。

吹判超過20年，張呂岳依舊保持學習心態，常與國內裁判赴海外觀摩，吸收各國的吹判經驗。他在裁判之路上始終充滿熱情、持續精進自己，也希望把所學回饋給學生，幫助他們理解比賽的公平與規則，在運動中學會尊重與成長。

陳朝宏（TPBL提供）

【陳朝宏回歸初衷 換一個方式愛籃球】

具國際裁判資歷的陳朝宏，當年考進台北體院（現台北市立大學）休閒運動管理學系，他也參加「籃球裁判社」，從紀錄台工作人員到成為專業的籃球裁判，最大動力是因為喜歡籃球。

陳朝宏的紀錄台足跡初期遍及瓊斯盃與SBL首季，也讓他開始嚮往加入這樣的工作環境，「如果我不能當球員，該用什麼方式投入賽事？」於是才有了當裁判的念頭。

當年國內籃壇最高殿堂只有SBL，陳朝宏在2012年是少數尚未吹過SBL賽事，就獲得考國際裁判資格的幸運兒，他也不負眾望取得頭銜，也因此更加堅守裁判使命，期盼國內籃球環境越來越好，間接提升裁判的社會地位。

黃振峰（TPBL提供）

【黃振峰拿早鳥票 高中畢業考到證照】

黃振峰高中在乙組打籃球，當年在教練建議下，畢業那年參加新北市C級裁判講習，順利考取證照，進輔大之後接觸裁判工作，直到現在。

與多數裁判相較，黃振峰執法的起步與進程特別快，大學畢業沒多久，23歲考到A級裁判證，接著開始在HBL、UBA、 SBL執法，近年則延伸到職籃。

「當初想當裁判，就是希望用不同的身分為籃壇貢獻。」黃振峰強調，在裁判這條路上受到不少前輩與學長的照顧，仰望這些仍在線上吹判的背影，是他精進技術、繼續走下去的最大動力。

楊士賢（TPBL提供）

【楊士賢非科班生 執法路從社團起步】

「我就是喜歡打球，打不上去就是改行！」國內不少裁判都畢業於輔仁大學、文化大學、台北市立大學等有體育科班的學校，楊士賢卻是個例外，基於對籃球的熱愛，在就讀長榮大學時開始進入裁判領域。

楊士賢大學期間加入校內社團，但因學校較偏遠，校內比賽很難請得到裁判，因緣際會之下開啟他的裁判路。他表示，一開始只是玩票性質，但大家都很認真，還會定期找台南縣市籃委會的人來授課，他跟著邊做邊學，19歲正式考取裁判證照。

不是體育科班生卻能在這條路上堅持下去，楊士賢說關鍵之一是大學期間認識的台南同鄉陳朝宏，他畢業後北上工作，透過陳朝宏的介紹，讓他接觸到更多裁判，從縣市比賽開始執法，一路走到UBA、HBL，甚至是現在成為職籃裁判。

即使不是專職裁判，楊士賢仍努力提升自我，「我想要知道自己的極限在哪裡，而且能跟那麼多志同道合的朋友一起討論各種吹判，這種感覺非常好！」

