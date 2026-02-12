爭睹台灣隊新貌 18000張票秒殺

集訓一個月的經典賽台灣隊明天開箱，將以中職球員為主體與台鋼雄鷹實戰練習。（資料照）

明、後兩天對台鋼 驗收集訓成果

〔記者羅志朋／台北報導〕歷經1個月集訓，經典賽台灣隊即將首度展開對外練習賽，明、後兩天下午1點在澄清湖球場迎戰台鋼雄鷹，這兩場內野觀眾席全開，可望締造「另類滿場」熱潮，南台灣球迷可在農曆過年前一睹Team Taiwan健兒風采。

G1緊急加開座位 今午開搶6000張

台灣隊由中職聯盟負責組訓，原本明天首戰只開放澄清湖內野下層看台，後天第2戰內野上、下層看台全開，皆採免費索票，外野看台一律不開放，由於1萬8000張門票僅15分鐘就被索取一空，聯盟昨傍晚緊急宣布，加開第1戰內野上層看台、約6000張門票， 今天中午12點在ibon售票系統開放球迷索取，由於這兩場比賽沒有電視轉播，預計再掀搶票熱潮。

1月15日台灣隊在高雄國訓中心展開第一階段集訓，2月6日大聯盟官方公布參賽20隊30人正選名單，台灣隊集結包括兩大台美混血戰將「費仔」費爾柴德、「龍仔」強納森．龍在內的14名現役旅外好手，加上15名中職球員和暫為自由身的捕手林家正，被譽為近年戰力最完整的國家隊。

台灣教頭曾豪駒表示30人名單外的預備球員，也有機會在熱身賽上場。（資料照）

練習賽演練戰術 以中職球員為主

由於旅美、旅日球員已返回母隊春訓，這兩場對台鋼的練習賽，台灣隊以中職球員為主體，包括隊長陳傑憲、陳晨威、陳冠宇、張奕、林凱威、吉力吉撈．鞏冠與江坤宇都是12強世界冠軍國手，加上幾名沒入選30人名單的預備球員都有機會亮相，聯盟表示，比賽屬練習賽性質，局數和相關調度安排、戰術模擬皆以現場為主。

明天首戰台鋼預計推出來台測試的美籍左投艾雷格提（暫譯）先發，次役由日籍左投櫻井周斗先發，打完兩場練習賽台灣隊放4天年假，下禮拜四（19日）在大巨蛋展開第2階段集訓，旅外球員預計月底陸續加入球隊。

經典賽台灣隊預計行程

