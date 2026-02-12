徐若熙實戰BP 挨經典賽國手2安

徐若熙在軟銀春訓首度實戰投打對決，被經典賽日本隊國手連續敲安。

（取自軟銀IG）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊王牌候選徐若熙在軟銀有個苦澀的開始，昨在首次實戰投打練習（Live BP）投20球，面對8名打者被狂敲4支安打，直球最速148公里，無製造任何揮棒落空，未能在恩師葉君璋面前繳出好投，他坦言，控球仍必須調整。

軟銀隊內賽投20球 被牧原、近藤逮中

徐若熙面對8名打者被敲4安之中，包含經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介的2支安打。其中，近藤逮中徐若熙高角度的直球擊出紮實安打，在護網後方觀看台日國手對決的軟銀球團會長王貞治直言，「近藤健介果然與眾不同，打擊技術確實很有料。」

請繼續往下閱讀...

徐若熙也直言，目前還在調整期，近藤選手大概已經調整到位，「接下來要怎麼去壓制是今後要努力的課題。」軟銀監督小久保裕紀認為，徐若熙目前正在調整和固定投球動作，仍在尋找發力點，暫不評論表現。

即便直球最速148公里，徐若熙自評直球感覺還不錯，就是一些邊邊角角、控球仍要調整，而高球和失投被逮中也是今後的課題。在實戰投打練習結束後，徐若熙到牛棚再強化變化球，備戰22、23日強碰日本武士隊的練習賽。

日本隊將在14日開訓，國手卻在日職春訓期間頻傳傷兵消息，牛棚大將石井大智昨補位時傷到左腳，當場被擔架抬出場。另一位終結者候選平良海馬更因左小腿拉傷，昨宣布退出國家隊，將由樂天金鷲隊的藤平尚真頂替。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法