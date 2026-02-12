經典賽回顧系列五之四／2017年Lamigo不支援 兩大龍頭內耗種敗因

2017年經典賽台韓大戰，10局上陳鴻文（左）遭金泰均轟出2分砲。（資料照）

〔記者羅志朋／專題報導〕由於Lamigo桃猿不支援選手和國家隊組訓，棒協、中職持續惡鬥內耗，2017年WBC經典賽台灣隊征戰南韓首爾高尺巨蛋，大賽開打前就埋下不安定的因子。

首戰慘輸以色列 台韓戰消化試合也敗

果不其然，台灣隊首戰就遭首度參賽的以色列打爆，對手前3局攻下6分，全場狂敲20支安打，最終以15：7大勝，賽後台灣隊選手臉色鐵青，具大聯盟資歷的胡金龍說，「以色列有很多美職球員，實力非常強，根本就是美國隊。」猶太軍團的投打戰力，大大超乎台灣隊的預期。

第2戰對荷蘭，台灣隊直到7局結束仍取得1分領先，8局下荷蘭先靠葛瑞戈爾斯適時安打追平比分，9局下台灣隊守備一陣混亂，加上陳鴻文投出再見保送，終場台灣以5：6飲恨。由於荷蘭和以色列前兩戰全勝，提前取得8強門票，台灣隊和地主南韓前兩戰全敗慘遭淘汰，致使最終台韓大戰形同「消化試合」。

即使如此，對台韓兩隊依舊是面子之爭，台灣隊在前2局雖狂失6分，不同的是，打線非常捧場，7局下將比分追成8：8平手，也將比賽逼入延長賽，無奈10局上重感冒的南韓重砲金泰均代打轟出兩分砲，點燃單局3分攻勢，南韓以11：8擊敗台灣隊，陳鴻文連兩場後援都承擔敗投。

棒協、中職惡鬥 兵敗首爾不意外

棒協、中職「網內互打」導致兵敗首爾，台灣隊總教練郭泰源賽後紅著眼眶向全隊90度鞠躬，他說，「這是我帶過最團結、士氣最好的國家隊。」國際賽最後一舞的潘威倫則說，「隊友的拚勁互相鼓勵，讓我非常感動，沒有遺憾了。」

