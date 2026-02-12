亞洲門戶交流賽》小猿越級挑戰種市 果然不是同一層級

種市篤暉是羅德唯一入選經典賽日本隊球員。（特派記者林宥辰攝）

羅德王牌、國手 先發1局飆火球

〔特派記者林宥辰／石垣島報導〕前天首戰逆轉告捷的樂天桃猿小將，昨天面對羅德隊王牌、經典賽日本隊國手種市篤暉。種市小試身手先發投1局、送出2次三振。羅德首局就靠石川慎吾全壘打先馳得點，高野光海再上演單場雙響，合計3轟，9：1勝樂天，結束兩場台日交流賽，各1勝1敗。

面對樂天開路先鋒何品室融的第一球，種市篤暉就飆速153公里。後續，他三振何品、鍾玉成，再讓許賀捷擊出滾地球，大螢幕最快球速156公里，樂天情蒐團隊則測得最快153公里。

首戰單場4度上壘的何品室融，昨天遭遇強投沒能發揮，歷經震撼教育的他坦言：「不是同一個層級。」

猿隊開路先鋒何品室融首打席遭三振。

何品室融鬥智 懊惱押錯球路

何品說，感覺得出對方主要目的是調整，球速沒有想像中誇張，但真的是很強的投手，變化球角度跟位置都很漂亮。而最後遭直球三振，何品坦言懊惱，本來設定內角，但對方外角球投得相當精準。

樂天二軍總教練鄭兆行也坦言，種市篤暉確實是層級不同的投手，「選手們有想辦法要打好，但掌握上還是沒有那麼好。」

總結兩場比賽，鄭兆行認為，對方投手投得好，自家打擊沒發揮，比賽一面倒是正常。投手群方面，對方打者掌握都不錯，被長打偏多，是回去要注意的地方。

鄭兆行說，希望年輕選手把好的部分延續、不好的地方修正，調整越快，也才越能適應職棒節奏。

