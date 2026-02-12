自由電子報
體育 即時新聞

HBL》延續小羊哥精神 能仁重返4強

2026/02/12 05:30

能仁隊長陳建勳（右）13分領軍下力退東山，暌違2年重返4強。（記者陳志曲攝）能仁隊長陳建勳（右）13分領軍下力退東山，暌違2年重返4強。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕志在重返4強的能仁家商，昨在HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽，靠著5人得分達雙位數的團隊火力，82：64力退東山高中，以5勝1負的成績，成為東泰高中後，本季第2支取得台北小巨蛋門票的球隊。

能仁已逝前教練林正明。（前右，資料照）能仁已逝前教練林正明。（前右，資料照）

暌違2年 再闖小巨蛋

HBL》延續小羊哥精神 能仁重返4強能仁晉級4強，隊員擊掌慶祝。
（記者陳志曲攝）

能仁隊史曾拿過4冠，過去2季都被拒於4強門外，本季8強賽首戰被東泰「準絕殺」後，士氣未受挫，連續擊敗上季冠軍松山高中、亞軍南山高中以及奪冠熱門南湖高中，昨也在謝瑋恩16分，莊肇紘、葉以勒、盧永茗各14分，加上陳建勳13分的領軍下力退東山。

「心情有點像洗三溫暖，但球員凝聚力很好，表現算是超乎預期。」能仁教練李正豪力讚球員之餘也感動地說：「很開心延續小羊哥（林正明）的精神，又重回小巨蛋，這幾年沒晉級壓力蠻大的，這也算是給他一個交代。」

林正明在能仁帶兵超過15年，培養出不少台灣籃壇好手，雖他在2年前因病過世，但他所建立的球隊文化和精神都深深地影響球員，高三隊長陳建勳說，「小羊哥關注很多面向，是球隊的爸爸，也像是我人生中的第二個父親。」

陳建勳︰像第2個父親

陳建勳也分享在他升上高二的暑假參加訓練營回到球隊後，獲得林正明的讚賞，讓他驚喜萬分，「他很少誇獎人，但他說我進步了，這也讓我更下定決心要好好做一名領導者，好好帶領球隊。」他說：「這次能挺進小巨蛋真的很感動，完成階段性任務後，接下來在小巨蛋要繼續努力！」

