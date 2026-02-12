HBL》松山晉4 劉廷寬撞斷牙︰值得了！

前一場撞斷門牙的劉廷寬率領松山晉級4強。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕衛冕軍松山高中昨靠著「雙隊長」劉廷寬、潘彥銘合拿25分，團隊共5人得分達雙位數，終場以92：65輕取南山高中，以4勝2負的成績提前晉級HBL男子組4強，前一場被撞斷兩顆門牙的劉廷寬還笑說：「值得了！」

南山、南湖、彰縣成功

搶最後席次

松山今天對上東泰高中無論輸贏都不會跌出前4名，因此確定跟上東泰、能仁家商的腳步前進小巨蛋，至於南山、南湖和彰縣成功高中戰績都是3勝3負，3隊要在8強賽最終戰爭取最後一張門票。

南山主力謝旻耕因受傷僅上場10秒，戰力重挫，松山也把握機會，全場一路保持領先到比賽終了，賽後教練葉韋喬聽到媒體恭喜晉級4強時還面露不可置信的面容，他說：「我們只知道輸了就沒了，所以這場就是背水一戰。」

劉廷寬在前一場對南湖時拚到弄斷門牙，昨又扭傷左腳踝，他認為，只要能夠前進小巨蛋一切都值得，「我今年壓力超大，都凌晨2、3點才睡，畢竟去年打下冠軍，不希望4強紀錄到我這就斷掉。」劉廷寬對南山攻下14分、7助攻，他自嘲因斷牙在場上變得不太能說話，但很開心大家團結一心搶下前進小巨蛋門票的關鍵一勝。

