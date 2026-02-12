自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

HBL》松山晉4 劉廷寬撞斷牙︰值得了！

2026/02/12 05:30

前一場撞斷門牙的劉廷寬率領松山晉級4強。 （記者陳志曲攝）前一場撞斷門牙的劉廷寬率領松山晉級4強。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕衛冕軍松山高中昨靠著「雙隊長」劉廷寬、潘彥銘合拿25分，團隊共5人得分達雙位數，終場以92：65輕取南山高中，以4勝2負的成績提前晉級HBL男子組4強，前一場被撞斷兩顆門牙的劉廷寬還笑說：「值得了！」

南山、南湖、彰縣成功

搶最後席次

松山今天對上東泰高中無論輸贏都不會跌出前4名，因此確定跟上東泰、能仁家商的腳步前進小巨蛋，至於南山、南湖和彰縣成功高中戰績都是3勝3負，3隊要在8強賽最終戰爭取最後一張門票。

南山主力謝旻耕因受傷僅上場10秒，戰力重挫，松山也把握機會，全場一路保持領先到比賽終了，賽後教練葉韋喬聽到媒體恭喜晉級4強時還面露不可置信的面容，他說：「我們只知道輸了就沒了，所以這場就是背水一戰。」

劉廷寬在前一場對南湖時拚到弄斷門牙，昨又扭傷左腳踝，他認為，只要能夠前進小巨蛋一切都值得，「我今年壓力超大，都凌晨2、3點才睡，畢竟去年打下冠軍，不希望4強紀錄到我這就斷掉。」劉廷寬對南山攻下14分、7助攻，他自嘲因斷牙在場上變得不太能說話，但很開心大家團結一心搶下前進小巨蛋門票的關鍵一勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中