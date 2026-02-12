自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》海神雙洋槍 射倒全本土戰神

2026/02/12 05:30

海神洋將賽克維奇（右）強攻籃下得分。（記者林正堃攝）海神洋將賽克維奇（右）強攻籃下得分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄海神昨踢館和平籃球館，在對手以全本土應戰下，靠洋將賽克維奇、克力斯合轟53分，以104：90擊敗台北戰神，終止近期5連敗低潮。

戰神雷蒙恩（左）與海神胡瓏貿（右）在地板上爭球。 （記者林正堃攝）戰神雷蒙恩（左）與海神胡瓏貿（右）在地板上爭球。 （記者林正堃攝）

賽克維奇、克力斯

合轟53分

去年闖進總冠軍戰的海神本季受到洋將磨合問題、傷兵潮影響在聯盟敬陪末座，昨雖然派出3名洋將出戰，但打完上半場僅握有57：54領先，易籃後提升防守專注度，讓戰神兩節合計只拿36分，才順利踢館成功，得分主要集中在外援，賽克維奇攻下28分、13籃板，克力斯25分、15籃板，吳曉謹和陳懷安各拿9分。

代理主帥朱永弘不諱言，此役團隊穩定度不足，「控球問題被無限放大，雖然贏球，但內容不是很好。」朱永弘表示，海神上半季遇到傷病問題，比賽都在不斷嘗試新的組合，期待年後傷兵能陸續回歸。

梅克掛傷號

戰神洋將從缺

戰神週末2連戰都只以單洋將梅克應戰，不過他昨也因上週日比賽與對手發生碰撞導致左膝挫傷無法上陣，丁聖儒出賽33分鐘12投6中繳出生涯新高29分，雷蒙恩挹注15分、5籃板，雖然吞下4連敗，但總教練許皓程肯定本土好手的發揮，「大家仍打出競爭力，展現很好的能量。」

