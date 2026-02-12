冬奧》阿嬤應援加持 李宇翔闖花滑決賽

李宇翔阿嬤（上圖）特別飛到米蘭陪他出賽。（取自冬奧IG）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣花式滑冰好手李宇翔昨在米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰男子短曲亮相，他繳出本季最佳的72.41分，順利晉級長曲決賽，比賽預計台灣時間14日凌晨登場。

李宇翔昨在冬奧花式滑冰男子短曲項目，繳出本季最佳的72.41分，順利晉級長曲決賽。（法新社）

暌違28年寫台將新頁

19歲的李宇翔為台灣首位本土培養出來的花滑奧運國手，克服艱辛的訓練環境，為台灣摘下睽違28年的冬奧花滑門票。首度踏上五環殿堂，李宇翔在短曲表現沉穩，他選用歌曲《This Is War》，即便在跳躍換腳動作上略有些小瑕疵被扣了點執行分數，但整體表現都比過往來得出色。

締造本季最高分，李宇翔賽後又驚又喜，他說：「我覺得這個舞台給我更多力量，因為這是我小時候的夢想。」他不諱言，站上奧運舞台還是會緊張，但盡全力發揮，也有達到賽前設定目標，尤其過去容易因體力下滑影響到表現或是身體線條，這次改善許多。

阿嬤是我的心理教練！

李宇翔從小由阿嬤陪伴訓練，這次冬奧他的阿嬤和阿姨特別飛到米蘭陪他出賽，「謝謝他們一直這麼鼓勵跟支持我，有時候我練習沒這麽順利，他們也繼續站在我身邊，阿嬤是我的心理教練！」成功晉級長曲，李宇翔強調，這只是逗點，接下來得繼續努力，「可以加強的地方還有很多，我跟前面的選手尚有段落差，要盡量跟上他們腳步，不要距離這麼遠。」

