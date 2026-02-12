自由電子報
體育 即時新聞

東超》搶票落空 勇士無緣季後賽

2026/02/12 05:30

古德溫（富邦勇士提供）古德溫（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士昨在東亞超級聯賽小組賽最終戰要搶6強季後賽門票，即便古德溫、艾倫合力繳出45分，但難擋對方多點開花的進攻，最終以88：105不敵日本B聯盟宇都宮皇者，最終以2勝4負排在分組第3，無緣季後賽。

殊死戰不敵宇都宮皇者

賽前位居分組第3的勇士和第2的宇都宮昨進行殊死戰，勝方可直接拿下季後賽門票，而兩隊前次在台灣交手，當時打到延長賽由勇士獲勝。

宇都宮這次做足準備，首節打完取得10分領先，即便勇士在第2節打完一度縮小到7分差，但易籃後攻守失序，被擴大到15分差也無力逆轉頹勢，只能眼看對手帶走季後賽門票。

勇士古德溫昨繳出全隊最高23分、7籃板，艾倫貢獻22分、10籃板，莫巴耶進帳18分，但本土球員火力薄弱，合計只拿了17分，曾祥鈞和陳又瑋各攻下5分已是最高。宇都宮方面，全隊投進16顆三分球，命中率達47%，洋將紐比爾攻下27分全場最高，35歲的比江島慎投進5顆三分球、進帳26分。

勇士總教練吳永仁表示，感謝東超這舞台讓球隊有機會跟全亞洲最好球隊交手，這次雖無緣季後賽，但希望球員從中學習，期待下個賽季能重返東超。

新北國王連3季晉季後賽

另兩場賽事，東京電擊以97：93擊敗烏蘭巴托野馬，以分組第一晉級季後賽，同時造福新北國王，讓他們以分組第二拿下季後賽門票，國王也是首支連續3季晉級東超季後賽的球隊。琉球黃金國王以88：79擊敗馬尼拉電氣，以分組第一晉級，桃園領航猿為分組第二。

