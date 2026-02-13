自由電子報
體育 即時新聞

HBL》張哲瑋第3節爆發 南湖進軍小巨蛋

2026/02/13 05:30

南湖連兩屆進軍小巨蛋。（記者陳志曲攝）南湖連兩屆進軍小巨蛋。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕南湖高中張哲瑋上季沒有太多上場機會，如今升上高三決定為自己勇敢一次，昨他在第3節砍進4顆三分球，率隊壓垮對手氣勢，最終南湖以108：85打敗南山高中，隊史首度連兩屆進軍4強，張哲瑋賽後大喊，「今年終於不是靠隊友，是我自己努力贏得勝利，心中更踏實！」

張哲瑋扮演第3節先生，單節投進4顆三分球，率隊大勝南山，搭上4強末班車。（記者陳志曲攝）張哲瑋扮演第3節先生，單節投進4顆三分球，率隊大勝南山，搭上4強末班車。（記者陳志曲攝）

本屆4強將在3月21、22日於台北小巨蛋登場，男子組頭號種子為東泰高中，將對陣南湖，另一場4強由能仁家商對決衛冕軍松山高中。

單節14分當英雄

連兩屆進4強

南湖本季有高三「雙槍」辛宇勝、周佑承，還有高一「雙星」王以勒、陳泓宇，昨跳出來拯救球隊的英雄，為上季幾乎沒有太多上場張哲瑋。南山第3節一度追到54：57，身背4犯的張哲瑋竟在下波進攻直接投一顆大號三分球，他賽後透露，「我的工作就是投籃，我對這球出手很有信心，投進後就覺得自己手感來了。」

這顆三分球破網後，張哲瑋彷彿變成球隊一哥，他再加碼一記壓哨三分彈，單節拿14分，全場攻進21分，加上辛宇勝、周佑承都斬獲21分，3位高三球員，未讓自己的高中生涯提前落幕。張哲瑋相信經過8強的考驗後，團隊凝聚力會更好，有信心突破上屆的第4名。

南山本季傷了112學年FMVP黃瀚陞，整季都未能上場，另一大將謝旻耕日前對東泰扭傷腳踝，昨雖攻下16分，但明顯功力有失，南山連12屆晉級4強紀錄也中斷。

女子組對戰組合拍板

女子組方面，尋求3連霸的北一女中在8強賽7場全勝，將在4強首場對上永仁高中，陽明高中則是第2種子，將和繼111學年後再度前進小巨蛋的南山高中對壘。

