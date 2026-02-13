最重要拼圖來了 男籃2/26「錚」輸贏

世界盃資格賽第二階段賽事月底登場，台灣隊譚傑龍（左起）、高錦瑋、林庭謙、陳盈駿、李家慷與阿提諾昨出席賽前記者會。（記者塗建榮攝）

二階迎戰韓、中

劉錚歸隊

〔記者粘藐云／台北報導〕世界盃亞洲區資格賽第二階段將在2月底登場，台灣隊於2月26日在主場迎戰南韓、3月1日移師菲律賓對決中國，這次由旅外好手陳盈駿、林庭謙領銜，上階段因傷缺陣的劉錚歸隊，全隊將於大年初二開訓，要力拚本屆賽事首勝。

台灣隊這次小組賽和日本、中國和南韓同組，但上階段對日本吞下2連敗，這階段分別要碰上南韓、中國力拚開胡，預料場場硬仗。

16人名單日前公布，由4名旅外好手領軍出擊，包含陳盈駿、林庭謙、劉錚和旅日的游艾喆，陳盈駿認為，劉錚的回歸對於台灣隊攻守皆有很大幫助，是很重要的拼圖，他笑說，「先前在CBA兩隊打了一場比賽，他整場比賽都黏著我，狀態很好。」

本土職籃方面，原本入選的中信特攻「黑豹」阿巴西因大腿和腳踝傷勢辭退，改由桃園領航猿長人譚傑龍遞補。其他入選的還有「夜王」盧峻翔、周桂羽等老班底，高錦瑋和馬建豪這次也回歸，小高表示，前兩場對日本的比賽，自己雖然沒打但都有關注，被隊友們的拚勁感染，希望這次帶著同樣精神去迎戰中、韓。

這次首度入選的桃園領航猿後衛李家慷認為，這件國家隊球衣對他而言，原本是遙不可及的夢想，如今可以實現目標，他也希望發揮個人優勢幫助團隊，尤其是防守的長處。雖然還未正式開訓，但李家慷透露，已和球隊的分析師索取了中、韓的情蒐資料，和過去台灣隊的戰術，要用最快速度融入團隊。

