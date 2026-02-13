自由電子報
馬刺54戰38勝 比上季同期多14勝

2026/02/13 05:30

馬刺溫班亞瑪（中）抓下9個籃板。（路透）馬刺溫班亞瑪（中）抓下9個籃板。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺昨克服全場最多16分落後，下半場上演逆轉秀，「斑馬」溫班亞瑪和福克斯聯手繳出53分，率隊以126：113擊敗勇士，笑納6連勝。

馬刺前役大勝湖人，昨「背靠背」出賽作客勇士，上半場陷入苦戰，但在第3節打完追平並在末節大逆轉。馬刺3人得分突破20分，福克斯飆出全場最高27分、8助攻，溫班亞瑪貢獻26分、9籃板，替補上陣的K.強森進帳21分，美中不足的是團隊三分球命中率僅26%，也是他們打得相對辛苦的原因。

馬刺昨禁區得分以60：42大勝對手，但溫班亞瑪認為，儘管勇士人手短缺他們依舊打得很有拚勁，「勇士是經驗豐富的球員，當他們打得很努力時，是很難被擊敗的。」馬刺近期拉出6連勝，近8戰僅吞1敗，目前打完54場比賽以38勝16負位居西部第2，比起上季同時期多拿下14勝，打出競爭力。

勇士方面，D.格林、莫爾頓和穆迪都拿下17分，並列全隊最高分。對於球隊遭逆轉，總教練柯爾表示，對方提高防守強度也讓球隊命中率下滑，「但我們的球員還是打得很拚，只是很遺憾沒能把勝利留下來。」至於柯瑞狀況，柯爾認為，他正往好的地方走，但何時回歸還得看他每天情況。

