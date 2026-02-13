不騰空疾行 17歲羅盛欽競走闖天下

羅聖欽喜歡競走的成就感，期許未來能站上世界級賽事頒獎台。（羅聖欽提供）

羅聖欽（左）與運動心理師陳泰廷建立深厚的革命情感。（羅聖欽提供）

17歲北市陽明高中田徑小將羅盛欽，今年在日本東京元旦競走錦標賽迎來生涯首場20公里競走賽事，就繳出全國紀錄的1小時22分59秒，並一舉達到今年名古屋亞運參賽標準，但他並不自滿，而是要不斷突破自己，「我想書寫自己的故事，走出自己的路。」

羅聖欽（左三）是台灣男子5000公尺競走U20、U18全國紀錄保持者。 （羅聖欽提供）

首場20公里賽

一舉達標亞運

原本玩直排輪的羅聖欽，因為看到身邊的人都在田徑隊，小學5年級就主動問教練能否加入，他說：「因為我的身高算高，一開始試跳高，但練習都還好，剛好直排輪是長距離就想說練看看競走。」

回想人生第一場競走比賽，羅聖欽說：「那時小六參加城市盃，但最後50公尺被抓犯規遭淘汰，體驗算不錯，如果沒抓到可能有第2、第3。」雖然跑步也有長距離，是練習的一環，但他笑說，「我更喜歡競走的成就感，有了成績後可以突破，跑步像是追風，很放鬆。」

羅聖欽國三時參加全中運5000公尺競走以破大會成績摘金，接著高一在1萬公尺也笑傲群雄，並在U18亞錦賽男子5000公尺競走鍍銅，是目前台灣男子5000公尺競走U20、U18全國紀錄保持者。

好勝心驅動 要被世界看見

儘管一路看似順風順水，但他透露，去年夏天跟教練翁竹毅為了訓練的事情大吵，一度不想練，「那次算是吵最兇的一次，我覺得自己沒做錯，但變成所有錯都在我身上，有一個禮拜都我自己練，不過經過在林禾康、陳靜如兩位老師居中協調，還是回來繼續練習，但那次真的是有被擊垮的感覺。」

雖然成績進步幅度飛快，羅聖欽自認不是天才型選手，只是願意嘗試和勇於挑戰，翁竹毅也形容他是鬥志高跟好勝心強的選手，對此，羅聖欽說：「我在看到學長的努力後的成績也會成為我往前的動力，但就算破了學長的紀錄，當下會覺得任務已經達成，下一個任務馬上就開始了，重點還是跟自己比。」

羅聖欽接下來將挑戰亞洲U20錦標賽、世界U20錦標賽，翁竹毅也對愛徒寄與厚望，希望先在5000及1萬公尺厚植實力，進而在世界級的舞台站上頒獎台，證明台灣選手的實力。

【遇見對的人 從內耗到相信自己】

賽前總是會焦慮萬分的羅聖欽，特別感謝運動心理師陳泰廷的鼓勵，並將「相信自己」的四字箴言記在心裡，作為在比賽中鼓勵自己的話，也把自己從自我懷疑的漩渦中拉出。

羅聖欽坦言自己是很容易「內耗」的人，常常會擔心比賽比不好，也害怕外界的期待跟言論，尤其是他在準備生涯首場20公里競走，在只剩不到1個月的準備時間，讓他特別焦慮，「因為賽前身體練習感覺不好，而且沒走過20公里，我還是很怕自己會失敗。」

談到陳泰廷緩解他心中焦慮的方式，羅聖欽說：「他會聊天，也會用舉例的方式告訴我，像是射飛鏢射了10次，有3次會射偏，但只想著有射中的感覺，把射偏的慢慢調整回來，將不足的細微地方調整好就好。」

羅聖欽透露，自己與陳泰廷相識是在國二時，因為他剛好的陽明高中，透過教練的引薦而認識，他認為，運動心理確實是很重要的一環，畢竟訓練成果能否展現在戰場，有時就取決於臨場的心理狀態。

陳泰廷的鼓勵話語也為羅聖欽畫了一個未來藍圖，他期許在今年踏上亞運舞台，能成為所有人之中的第一人，「就像林郁婷一樣，因為她是拳擊裡在奧運第一個拿金牌的人，所以大家都記住她，所以亞運也會努力去拚成績，挑戰成為第一人。」他還說：「既然都出國了，就不要浪費，要盡自己的能力去完成。」

【鑽研發力送髖 走路真的比跑步快】

走路竟然會比跑步快？以羅聖欽的競走20公里全國紀錄1小時22分59秒成績，他每公里配速約為4分09秒，若換算成路跑的21公里半程馬拉松，可以在1小時27分鐘完賽，甚至比不少跑者還快。

羅聖欽也提到，曾看到外國選手在介紹競走運動時，能走得比跑還快，他說：「其實我也沒想到自己可以用接近的速度去訓練跟比賽。」

但競走運動並非一般的行走，全程同時只能有一隻腳離開地面，所以競走過程裡必須有一隻腳停留在地面上，此外，要有一隻腳從臀部到足部都保持垂直狀態，不能屈膝，但高速過程中難免會失誤，被抓犯規。

羅聖欽說，其實自己一開始也是跟著做，但慢慢的就知道如何發力以及如何送髖，慢慢的修正動作，經過技術調整，才開始上手。

