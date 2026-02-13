飆破155km火球男 問鼎台灣隊新守護神

歷屆經典賽台灣隊每局失分狀況

宋家豪婉拒參賽

台灣隊守護神表現

最後防線誰把關?

孫易磊在去年經典賽資格賽登板飆出156公里火球。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽台灣隊今天下午1點在澄清湖球場與台鋼雄鷹進行練習賽，過去Team Taiwan最後一道防線常潰堤飲恨，直到上一屆宋家豪守住兩場勝利，才終於找到可靠的守護神，無奈這一屆他因故辭退，必須另覓新一代守護神來關門，曾峻岳、孫易磊都是人選，接下來練習賽和熱身賽將是最佳試煉場。

去年經典賽資格賽曾峻岳擔任終結者，2場出賽0安打0保送，防禦率是完美的0。（資料照）

過去5屆經典賽台灣隊戰績5勝12敗，平均每場失7分，先發投手防禦率高達7.52，多場開局就被打爆，例如2009年李振昌對南韓先發只解決1人次就丟6分，2017年郭俊麟對以色列先發解決2人次掉4分，2023年陳仕朋對古巴先發1.1局失5分。

萬事起頭難，關門更難，經典賽有用球數限制，比賽後半段往往才是決勝戰場，但絕對高壓下，就算經驗豐富的強投也常扛不住。歷屆台灣隊12敗就有4敗在第8局後慘遭對手逆轉，其中陳鴻文就包辦3敗，包含2013年對日本，2017年對荷蘭、南韓，另1敗為2013年郭泓志對南韓，最後一道防線不斷失守，讓台灣隊一再挫敗。

2013年經典賽陳鴻文對澳洲拿下隊史首次救援成功，只是連兩屆賽事多次砸鍋，苦吞3敗、累計防禦率11.74，成為國內球迷不願再回首的悔恨戰役，上一屆守護神重任交給宋家豪，他對義大利、荷蘭登板都順利守成進帳救援成功，只是今年他婉拒參賽，無緣再為國家隊關門。

曾峻岳、孫易磊

都是強力候選

少了宋家豪，台灣隊勢必得找出新一代守護神，曾峻岳生涯累計66救援，剛滿21歲的孫易磊球威和投球霸氣十足，兩人極速都飆破155公里，可望成為守護神強力候選，另外，中職新科救援王和新人王林詩翔、經典賽三朝元老陳冠宇與「12強王者」張奕，都將扮演牛棚要角。

上屆經典賽冠軍戰，二刀流大谷翔平9局緊急登板最後三振楚奧特，為日本隊保住勝利，充分詮釋如此頂級大賽，投手調度也可能出乎意料之外。

