先得分8戰全勝 找到曾總贏球關鍵字

歷屆經典賽、12強賽先得分戰況

〔記者羅志朋／台北報導〕「先得分」對台灣隊而言有多重要？過去5屆WBC經典賽會內賽和3屆12強賽，兩大國際賽台灣隊先得分的比賽，勝率近8成，反觀先被對手得分，勝率只有1成，命運天壤之別。

去年經典賽資格賽台灣隊在附加賽依循「先得分必勝」定律，擊敗對手西班牙，取得會內賽門票。（資料照）

歷屆經典賽台灣隊先得分戰績3勝2敗，反之只有2勝10敗，而12強賽先得分拿下12勝2敗，否則7戰全敗；也就是說，兩大國際賽台灣隊先得分戰績15勝4敗、勝率7成89，先被對手得分是悽慘的2勝17敗，勝率僅1成05。

請繼續往下閱讀...

適用台灣隊

兩大賽先馳得點勝率高

最明顯的例子當屬2024年12強賽，台灣隊戰績6勝3敗，包括冠軍戰完封勝日本登頂，這6勝台灣隊全都先拿分，3敗皆先失分。去年2月經典賽資格賽台灣隊2勝2敗，同樣依循「先得分必勝、先失分必敗」的定律，曾豪駒執掌國家隊兵符，球隊先得分8戰全勝、先失分5戰全敗，3月開打的經典賽能否先搶分，成為重要觀察指標。

兩大國際賽台灣隊只有2場先失分最終逆轉贏球，苦主恰巧都是經典賽荷蘭隊，分別在2013、2023年，潘威倫、吳哲源先後扮演「第二任先發投手」的長中繼角色，成功止住失血，球迷稱潘威倫「護國神嘟」，吳哲源獲封「抗荷英雄」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法