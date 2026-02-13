南韓經典賽跌落神壇 我拒絕複製貼上

2015年12強賽冠軍南韓隊，在2017年經典賽預賽就遭淘汰。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕勇奪12強世界冠軍，經典賽就能締造佳績？答案可能是否定的，南韓是最佳案例，台灣隊有12強世界冠軍榮耀加身，今年經典賽能否挺進8強、前進邁阿密值得關注。

兩屆12強風光

經典賽預賽止步

2015年12強賽南韓老教頭金寅植領軍奪冠，結果2017年經典賽前兩戰不敵以色列、荷蘭，預賽提前遭淘汰，最終戰擊敗台灣隊賽後，金寅植立即請辭國家隊總教練一職，並向南韓球迷致歉。2019年12強賽南韓拿下亞軍，但經典賽慘遭滑鐵盧，首戰敗給澳洲，預賽分組戰績2勝2敗，連3屆預賽遭淘汰，12強賽南韓屢創佳績，征戰經典賽卻無法完美複製。

不同於12強賽，經典賽開放大聯盟40人名單球員參賽，加上國籍認定相對寬鬆，不少球隊都有「混血戰將」助陣，比賽強度更高，這屆經典賽不只台灣隊，預賽同組的日、韓、澳洲，整體戰力都比12強賽強大，奪冠難度指數飆高。

台灣隊勇奪12強世界冠軍，全台引爆棒球熱潮，國內球迷都對Team Taiwan寄予厚望，盼憑藉世界冠軍氣勢，在下個月經典賽一舉突破澳洲、南韓夾擊，繼2013年後再度挺進8強。台灣教頭曾豪駒表示，12強奪冠意義非凡，團隊成員經驗和信心提升不少，球員面對即將到來的經典賽，心理素質變得更強韌，不再畏懼與世界頂尖強隊交手。

