體育 即時新聞

經典賽回顧系列五之五》2023年淘汰墊底 仍讓張育成黑翻紅

2026/02/13 05:30

2023年經典賽張育成獲選大會最佳一壘手，也榮膺A組預賽MVP。 （資料照）2023年經典賽張育成獲選大會最佳一壘手，也榮膺A組預賽MVP。 （資料照）

〔記者龔乃玠／專題報導〕受疫情影響，原訂2021年登場的第5屆經典賽，延後至2023年才開打，台灣隊由當時40歲的林岳平成為經典賽史上最年輕教頭，選材階段就遇上張育成一度婉拒參賽的大爭議，最終在中職會長蔡其昌出面下，回心轉意參賽，譜寫「由黑翻紅」的部長劇本。

當年台灣隊僅鄧愷威、宋家豪2位旅外投手，先發投手以中職組出擊，卻在首戰對巴拿馬就調度失靈，全場被對手狂敲14支安打，奉送9次四死球，最終在洲際球場以5：12慘敗，讓巴拿馬奪下經典賽隊史首勝。

擊敗義、荷

可惜晚接午不敵古巴

即便開幕戰差點被扣倒，台灣隊在休息1天後面對有「美國2隊」之稱的義大利，全場猛灌3轟，張育成更頂住第四棒重壓，6局敲出追平比分的救命兩分彈，用隊史首發「四番彈」掩護前5局猛掉7分的投手群，終場以11：7力退義大利，終止經典賽跨屆7連敗。

首勝開張的台灣隊趁勝追擊，面對在大聯盟合計有645轟的荷蘭隊打線，吳哲源驚奇上演中繼4.1局無失分，加上張育成夯出超前比分的驚天滿貫砲，率隊以9：5勇奪第2勝，只要隔天再擊敗古巴隊，就有望以A組第一晉級。

可惜對義、荷合計鏖戰7小時32分的台灣隊，「晚接午」強碰休息1天的古巴隊，終場以1：7輸球，即便A組5隊皆是2勝2敗，仍因失分率確定淘汰並墊底，下屆經典賽必須從資格賽打起。

張育成在本屆台灣隊出賽4場16打數敲7安，累計打擊率4成38，包含2轟、8分打點，獲選大會最佳一壘手，成為賽史首位入選最佳陣容的台灣球員，同時獲頒A組預賽MVP。本屆經典賽冠軍戰由美日交鋒，日本隊「二刀流」大谷翔平登板關門，對美國隊長楚奧特送出再見三振，以夢幻劇本助日本武士奪下暌違14年的經典賽冠軍。

