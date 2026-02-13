自由電子報
體育 即時新聞

運動幣600403人中籤 李讓第一時間報喜

2026/02/13 05:30

運動部長李洋（中）見證運動幣17組中籤號碼。（記者梁偉銘攝）運動部長李洋（中）見證運動幣17組中籤號碼。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部長李洋見證下，擊劍新星李讓昨抽出17組「運動幣」中籤號碼，身分證字號尾數「58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59、204、660、313、180」成為幸運兒，其中「63」正是李讓的身分證尾數，讓準壽星相當開心。

「其實我早有預感會中籤！」2024年勇奪巴林世界中學生運動會男子個人銳劍金牌的李讓，去年包辦全國運動會個人、團體雙金，並入圍運動部體育精英獎「最佳新秀運動員」，3月1日即將過生日的他，無巧不巧又抽中自己身分證末2碼，面額500元的「運動幣」打算孝敬從小疼他的爺爺、奶奶，「給老人家買些運動用品，有空多到戶外走走，保持身心健康。」

李洋則表示，推出「運動幣」並非要讓大家突然變成高手，而是鼓勵原本就在運動的民眾，更有動力繼續堅持下去，「當然也希望還沒體會運動美好的人們，有個開始的機會。」

「運動幣」逾459萬人登記，抽出60萬403名幸運兒、中籤率約13%，可用於「添裝備」、「做運動」、「看比賽」類別等合作店家，其中「添裝備」每人最高抵用200元，中籤者3月1日上午10時起可至動滋網領取，使用期限至2026年底。

