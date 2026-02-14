41歲老男孩 改寫大三元「齡」極限

詹姆斯（左）以41歲又44天之齡，翻新NBA最年長大三元紀錄。（路透）

詹姆斯本季第一次

締造最年長紀錄

〔記者盧養宣／綜合報導〕41歲湖人球星詹姆斯昨攻下28分、10籃板、12助攻，成為史上最年長能締造大三元的球員，率領湖人以124：104輕取獨行俠，終止近期2連敗。

詹姆斯前一戰面對馬刺因左腳關節炎缺席，確定無法達到單季65場的年度獎項門檻，中斷連續21年入選年度最佳陣容的紀錄，不過昨重返賽場再度展現宰制力，在東契奇持續缺陣下扛起重任，除開賽隨即貢獻火力，也頻頻助攻隊友得手，湖人首節前23分都與他有關，末節倒數2分5秒搶下防守籃板後，正式完成本季首次、也是生涯第123次大三元，隨後在主場球迷歡呼下退場。

生涯累計123次

率湖人止敗

詹姆斯以41歲又44天之齡超越名人堂傳奇馬龍的40歲又127天，成為史上達成大三元的最老球員，他表示，「走到這個階段，我更加珍惜這樣的時刻，我的職業生涯進入後期，也更用心享受這一切。」

雖然生涯來到尾聲，詹皇此役證明身手寶刀未老，也強調自己對這項運動還有熱情，「我是個41歲的老男孩，我還能打，還有人付薪水讓我打籃球，我有什麼理由不開心呢？能和兒子、隊友以及一路支持我的球迷一起奮戰，我很享受、熱愛現在所做的事情。」

獨行俠苦吞9連敗，是隊史自1997-98賽季後的最長紀錄，總教練奇德在40歲那年退役，生涯累積107次大三元，史上排名第6，正好在排名第5的詹姆斯之後，昨球隊成為歷史紀錄的苦主，奇德賽後表達對詹皇的敬意，「要把身體狀況與心態都保持得很好，以正確的方式面對比賽，才能有如此高水準的狀態。」

