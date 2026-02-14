自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

41歲老男孩 改寫大三元「齡」極限

2026/02/14 05:30

詹姆斯（左）以41歲又44天之齡，翻新NBA最年長大三元紀錄。（路透）詹姆斯（左）以41歲又44天之齡，翻新NBA最年長大三元紀錄。（路透）

詹姆斯本季第一次

締造最年長紀錄

〔記者盧養宣／綜合報導〕41歲湖人球星詹姆斯昨攻下28分、10籃板、12助攻，成為史上最年長能締造大三元的球員，率領湖人以124：104輕取獨行俠，終止近期2連敗。

詹姆斯前一戰面對馬刺因左腳關節炎缺席，確定無法達到單季65場的年度獎項門檻，中斷連續21年入選年度最佳陣容的紀錄，不過昨重返賽場再度展現宰制力，在東契奇持續缺陣下扛起重任，除開賽隨即貢獻火力，也頻頻助攻隊友得手，湖人首節前23分都與他有關，末節倒數2分5秒搶下防守籃板後，正式完成本季首次、也是生涯第123次大三元，隨後在主場球迷歡呼下退場。

生涯累計123次

率湖人止敗

詹姆斯以41歲又44天之齡超越名人堂傳奇馬龍的40歲又127天，成為史上達成大三元的最老球員，他表示，「走到這個階段，我更加珍惜這樣的時刻，我的職業生涯進入後期，也更用心享受這一切。」

雖然生涯來到尾聲，詹皇此役證明身手寶刀未老，也強調自己對這項運動還有熱情，「我是個41歲的老男孩，我還能打，還有人付薪水讓我打籃球，我有什麼理由不開心呢？能和兒子、隊友以及一路支持我的球迷一起奮戰，我很享受、熱愛現在所做的事情。」

獨行俠苦吞9連敗，是隊史自1997-98賽季後的最長紀錄，總教練奇德在40歲那年退役，生涯累積107次大三元，史上排名第6，正好在排名第5的詹姆斯之後，昨球隊成為歷史紀錄的苦主，奇德賽後表達對詹皇的敬意，「要把身體狀況與心態都保持得很好，以正確的方式面對比賽，才能有如此高水準的狀態。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中