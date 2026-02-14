自由電子報
TPBL》封關戰比洋將 雲豹歡樂戰神愁

2026/02/14 05:30

戰神今力拚終止4連敗。（資料照）戰神今力拚終止4連敗。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹今起將在主場分別迎戰福爾摩沙夢想家、中信特攻，目標在農曆年前的「封關戰」拚6連勝，鞏固TPBL聯盟龍頭寶座。

雲豹高錦瑋（左）與林信寬是本土攻守核心。 （資料照，TPBL提供）雲豹高錦瑋（左）與林信寬是本土攻守核心。 （資料照，TPBL提供）

雲豹土洋絕配

今明迎戰夢想家、特攻

雲豹以高錦瑋、林信寬為核心，克羅馬、迪亞洛等洋將也順利融入團隊，土洋磨合順暢，攻守表現出色，團隊場均99.8分為聯盟最佳，失分92.9分位居第二，目前以16勝5負傲視群雄，領先在後的新竹攻城獅4.5場勝差。

聯盟「第二集團」的攻城獅、特攻、夢想家和新北國王的勝差僅1場，每場勝負都將影響排名，國王雖排在第5，今在「雙北大戰」遭遇近況欠佳的台新戰神，盼能延續氣勢拚出本季最長4連勝。

戰神洋將傷瘟

可能全本土應戰

戰神的洋將傷兵魔咒尚未解除，梅克的左膝、基德的右膝、弗利沙的腹部以及威力斯的右眼都有不適，球隊表示，得看今天賽前狀況才確定能否出賽，可能連2場都以全本土陣容出賽，想終止4連敗面臨嚴峻挑戰。至於提前結束上半季的高雄海神以7勝17負墊底。

為了配合台灣男籃在月底的世界盃亞洲區資格賽，TPBL將在3月4日重啟賽事，而PLG則是已提前過年放假，3月7日才會重燃戰火。

