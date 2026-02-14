自由電子報
體育 即時新聞

高苑青年主帥 林樺慶的超級任務

2026/02/14 05:30

高苑青年主帥 林樺慶的超級任務林樺慶退役轉任教練，2024年接任母校高苑工商總教練。
（資料照）

出身高苑進職棒 未滿30歲退役

〔記者林宥辰／專題報導〕青棒傳統名校高苑工商在歷經老教頭李來發轉任顧問後因病逝世、另一位總教練鄭英俊猝逝後，新任總教練林樺慶已執教1年多。31歲的林樺慶和陳子豪、梁家榮同屆，提前從職棒場上退役，如今回母校率領學弟，他有責任也有期許。

林樺慶高苑畢業後，2013年參加高中新人選秀會，次輪被義大犀牛選中但未簽約，先就讀開南大學，隔年再次報名選秀加入Lamigo桃猿。他在2020年球季結束遭釋出，之後轉戰中信兄弟1年，隨即離開職棒，業餘成棒台南市待了1年多才正式退役。

退休後，林樺慶回到母校擔任投手教練，前年9月升任總教練。談到這段經歷，他坦言：「老實說一開始壓力很大，只是教練團成員，且還有李總在。但我到學校當教練時，李總身體就已經不好了，後來他先當顧問，不到兩個月就離開了。」

林樺慶是李來發的得意門生之一。（資料照）林樺慶是李來發的得意門生之一。（資料照）

林樺慶（前排右一）青棒時期是高苑主力投手。（林樺慶提供）林樺慶（前排右一）青棒時期是高苑主力投手。（林樺慶提供）

回母校教投球 劇情竟急轉直下

林樺慶坦言，其實最早接到通知要當總教練，第一個反應是排斥，還曾問董事長余政憲是否有其他人選，「我覺得自己還很菜，怎麼會是我？李總當時推薦、董事長也支持，我才慢慢轉念，或許也是不一樣的挑戰。」

過世的兩位資深教練都和林樺慶淵源頗深，他坦言，鄭英俊是他的啟蒙導師，李來發則是恩師，更從沒想過職棒繞一圈回母校，可以換一種身分與昔日教頭共事，只可惜緣分僅1年多。

從昔日陣中王牌到現在的「少帥」教頭，林樺慶說，臨場調度上慢慢自己揣摩，不懂的就問學長或老一輩的教練，很多人給予幫助、分享經驗。他更期許子弟兵能完成自己選手時代未圓的夢，「我是過來人，但打職棒沒有很久。看著學生一個個進職棒，也更有動力再教出下一個。」

