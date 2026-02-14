自由電子報
林樺慶專訪》承接李來發的堅持 得到帶兵勇氣

2026/02/14 05:30

深耕高苑工商多年的老教頭李來發（左），把棒子交給林樺慶。（林樺慶提供）深耕高苑工商多年的老教頭李來發（左），把棒子交給林樺慶。（林樺慶提供）

〔記者林宥辰／專題報導〕採訪當天正好是李來發入選台灣棒球名人堂特別奉獻獎。接任母校高苑工商總教練的林樺慶，談及恩師獲獎，直言：「這是李總應得的，他對棒球的貢獻有目共睹，一路走來很不容易。」

李來發選手時代曾效力日職南海鷹，退役後擔任過和信鯨總教練，也曾執教國訓隊，2009年起接任高苑工商教頭，率隊取得過2018年U18宮崎亞青代表權。高苑教頭任內他作育英才無數，林樺慶正是得意門生之一。

有幸與恩師共事 「真的很想念他」

林樺慶說：「以前他是我的總教練，從沒想過職棒繞了一圈回母校，還可以換一種身分跟他共事，本來以為我退下來之後他可能也退休了。現在回想起來，有共事的機會很不容易，也從他身上學到不少。」

林樺慶也透露一段小故事，有一次只有他和李來發在牛棚的投手丘聊天，他好奇問李總：「總仔，你執教這麼久，遇到很多挫折，不想當的時候是用什麼心態去面對的？」李總回答:「堅持!」就像遇到危機的投手，仍要堅持把局面守下來。

李總給的「堅持」二字，林樺慶銘記在心，也成為他帶兵的座右銘，「李總從當選手到執教，什麼場面跟壓力應該都承受過，也一定遇到過更多我還沒遇到的事。雖然共事時學到不少，但感覺好像才沾到邊他就離開了，真應該再多學一點，真的很想念他。」

