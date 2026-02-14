經典賽》台灣隊變陣 張育成扛2棒

台灣隊長陳傑憲扛3棒，尋求火力最大化打線。（記者李惠洲攝）

今推鄭浩均先發

「國防部長」張育成改打台灣隊2棒。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕曾豪駒執掌國家隊兵符，先得分場次8戰全勝，先失分5戰全敗，經典賽台灣隊昨首場練習賽，曾總安排「國防部長」張育成打2棒，尋求火力最大化打線，儘管張育成3打數未敲安，不過台灣隊仍以3：2力退台鋼雄鷹，今天下午1點在澄清湖球場續戰台鋼，推出「美美」鄭浩均先發。

陳傑憲打3棒

串聯費仔、龍仔

上一屆經典賽張育成扛台灣隊4棒一壘手，4戰繳4成38打擊率外帶2轟、7分打點，榮膺A組預賽MVP，昨張育成改打2棒，台灣隊長陳傑憲打3棒，有機會和台美混血戰將「費仔」費爾柴德、「龍仔」強納森．龍，共同串聯前段棒次，在正賽開局全力搶分取得先機。

昨練習賽台灣隊以中職球員為主體，包括費仔和龍仔在內的14名旅外球員月底陸續加入，嘗試將張育成擺在2棒，曾總指出，比賽前半段若能製造好的攻擊得分機會，對球隊來說是最好的狀況，無論棒次怎麼排，都希望能有好的攻勢串聯，待旅外球員加入，打線會有更明顯的輪廓。

再戰經典賽，張育成坦言，其實很緊張，畢竟上一屆獲選MVP，希望能用好表現幫助球隊，台灣隊很久沒打進8強，這是團隊極力想突破的地方，這次賽事主守一、三壘，游擊就交給鄭宗哲、江坤宇。

被外媒看扁

張育成︰球是圓的

日前美媒《FOX SPORTS》、《CBS SPORTS》評比參賽20隊戰力，台灣隊分別被評為第17、18名，完全被看扁，張育成說，台灣是小國家，現役大聯盟球員不多，被看扁很正常，不在乎別人怎麼說，球是圓的，做好自己該做的事情就好。曾總則說，「只要打出成績，人家就會看好你。」

台灣隊在C組預賽遭遇澳洲、捷克、南韓都打午場比賽，僅對地主日本打晚場，台灣隊集訓練球和熱身賽幾乎都安排在白天，曾總解釋，透過白天的集訓作息，讓選手生理時鐘能適應，正賽有一場「晚接午」的賽程，這樣才能迅速調整。

