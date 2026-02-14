自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》台灣隊變陣 張育成扛2棒

2026/02/14 05:30

台灣隊長陳傑憲扛3棒，尋求火力最大化打線。（記者李惠洲攝）台灣隊長陳傑憲扛3棒，尋求火力最大化打線。（記者李惠洲攝）

今推鄭浩均先發

「國防部長」張育成改打台灣隊2棒。（記者李惠洲攝）「國防部長」張育成改打台灣隊2棒。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕曾豪駒執掌國家隊兵符，先得分場次8戰全勝，先失分5戰全敗，經典賽台灣隊昨首場練習賽，曾總安排「國防部長」張育成打2棒，尋求火力最大化打線，儘管張育成3打數未敲安，不過台灣隊仍以3：2力退台鋼雄鷹，今天下午1點在澄清湖球場續戰台鋼，推出「美美」鄭浩均先發。

陳傑憲打3棒

串聯費仔、龍仔

上一屆經典賽張育成扛台灣隊4棒一壘手，4戰繳4成38打擊率外帶2轟、7分打點，榮膺A組預賽MVP，昨張育成改打2棒，台灣隊長陳傑憲打3棒，有機會和台美混血戰將「費仔」費爾柴德、「龍仔」強納森．龍，共同串聯前段棒次，在正賽開局全力搶分取得先機。

昨練習賽台灣隊以中職球員為主體，包括費仔和龍仔在內的14名旅外球員月底陸續加入，嘗試將張育成擺在2棒，曾總指出，比賽前半段若能製造好的攻擊得分機會，對球隊來說是最好的狀況，無論棒次怎麼排，都希望能有好的攻勢串聯，待旅外球員加入，打線會有更明顯的輪廓。

再戰經典賽，張育成坦言，其實很緊張，畢竟上一屆獲選MVP，希望能用好表現幫助球隊，台灣隊很久沒打進8強，這是團隊極力想突破的地方，這次賽事主守一、三壘，游擊就交給鄭宗哲、江坤宇。

被外媒看扁

張育成︰球是圓的

日前美媒《FOX SPORTS》、《CBS SPORTS》評比參賽20隊戰力，台灣隊分別被評為第17、18名，完全被看扁，張育成說，台灣是小國家，現役大聯盟球員不多，被看扁很正常，不在乎別人怎麼說，球是圓的，做好自己該做的事情就好。曾總則說，「只要打出成績，人家就會看好你。」

台灣隊在C組預賽遭遇澳洲、捷克、南韓都打午場比賽，僅對地主日本打晚場，台灣隊集訓練球和熱身賽幾乎都安排在白天，曾總解釋，透過白天的集訓作息，讓選手生理時鐘能適應，正賽有一場「晚接午」的賽程，這樣才能迅速調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中