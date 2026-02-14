自由電子報
WTT清奈挑戰賽》扮種子殺手 黃愉偼闖16強

2026/02/14 05:30

黃愉偼（資料照，取自WTT官網）黃愉偼（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣女將黃愉偼昨在2026年WTT印度清奈球星挑戰賽女單32強以11：9、11：5、11：9橫掃日本第5種子木原美悠，勇闖16強。

橫掃第5種子木原美悠

22歲的黃愉偼去年在德國萊茵魯爾世大運勇奪女單銀牌，追平隊史最佳紀錄，近期世界排名也來到生涯最佳的88名，此次先在首輪擊敗持外卡參賽的地主選手瓦妮，昨面對世界排名22的木原美悠毫無懼色，克服開賽1：4落後，後來居上先下一城，次局乘勝追擊取得5：2領先，局末再賞對手一波4：0，握有聽牌優勢，第3局對手嘗試反撲，黃愉偼拒絕夜長夢多，在3：8落後下展現韌性連拿4分關門，僅花18分鐘以直落三出線，下輪將與南韓第11種子李恩惠爭奪8強門票。

鄭怡靜、馮翊新爭8強

名列女單第4種子的台灣一姐鄭怡靜昨也以11：9、11：5、11：13、11：5擺平印度選手穆克吉，16強將交手另名地主小將瑪妮。另外，17歲小將彭郁涵也以11：9、11：8、15：13扳倒世界排名第25的羅馬尼亞名將史佐克絲，成功搶下女單16強門票。

馮翊新是本屆男單台灣唯一代表，昨以12：10、11：7、11：2力退27歲盧森堡選手姆拉德諾維奇，接下來將和法國21歲好手波雷特爭取8強席次。

