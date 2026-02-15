「鷹」眼球探杜福明 抓寶

1998年杜福明（右）代理勇士隊總教練，賽前與金剛代總教練趙士強握手。（資料照）

記者羅志朋／專訪

杜福明檔案

一年看超過300場比賽

杜福明已65歲，人生都奉獻給棒球。（記者羅志朋攝）

拿著測速槍、按著碼表，台鋼雄鷹球探杜福明緊盯觀察台灣青棒好手，希望能從中挖掘到珍珠，身分從職棒球員、教練再轉換成球探，他說，「球探是完全不同的領域。」

杜福明一年看超過300場比賽，有時一天要連看4場，非常辛苦。（記者羅志朋攝）

即使已65歲，杜福明依舊常開車全台跑透透，他說，什麼比賽都會看，連友誼賽也看，一年看超過300場，有時候一天要連看4場，早上8點開打，5點多就出門，提前一小時到場，找比賽名單，看平常練習狀況，基本動作好不好，必須長期觀察選手。

職業球員、教練出身，看選手的角度不同於一般球探，杜福明指出，美職球探看的是投手球速，一定要有球速才能出去，但不一定每一位投手都能去美國，在台灣生存必須要有控球。

誰是潛在強投? 關鍵在亂流之後

杜福明解析，他觀察投手著重直球和變化球的掌控能力，當投手必須有耐性，在場上挨打之後的態度很重要，投不好要如何在短時間內修正，有時投手會生裁判的氣，怪野手失誤，覺得很煩躁，「我會觀察你在投手丘上的態度、肢體語言，為什麼會這樣？我以前在職棒投球，也當過投手教練，會比較了解一點。」

職業做久了就成了專業，杜福明說，除了技術層面和抗壓性，他會盡量去了解選手個性和家庭背景，有些球員態度有問題，選秀可能就會有不同考量，不能光只看球技。

球探是苦差事 感謝林聿文引路同行

球探要花大量時間獵才、選才，但球員透過選秀進職棒，影響未來發展的因素很多，這是有功無賞，弄破要賠的苦差事，杜福明強調，選進來表現不好，可能會把責任歸咎球探，有成績也不會說是球探挑的好，「選秀10個進來的球員，有3個起來就很棒了，當下看這名選手技術不錯，進職棒就看個人努力造化，怎麼去精益求精，這是選手的事業，我們只是把你選進來，能不能發光就靠你自己。」

球探這一條路並不好走，隔行如隔山，杜福明說，很感謝他的同事、台鋼雄鷹另一名球探林聿文的教導與輔助，「對我來說，聿文是良師更是益友。」

