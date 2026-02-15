杜福明專訪》直覺林安可天分 林詩翔給最大成就感

林安可是杜福明擔任球探的代表作之一。（資料照）

記者羅志朋／專訪

林詩翔是杜福明擔任球探的代表作之一。（資料照）

杜福明先後擔任統一獅、台鋼雄鷹球探，千里馬還需伯樂慧眼，他有兩個代表作，其一是林安可，其二是林詩翔。

杜福明說，林安可在南英商工投得很好，只是到了文化大學投球狀態一直往下掉，有一次看他參加世界大學棒球賽上場代打，有一顆低角度的球被他撈成長打，「當時我就覺得安可打擊很有天分，擊球節奏非常好，打擊有沒有天分差很多，不是苦練就能彌補的，當球探有時候要靠『敏銳的直覺』。」

世大棒看安可 藏不住打擊天分

2019年選秀統一獅第1指名選進林安可，曾奪新人王、全壘打王、打點王，去年季後順利轉戰日職西武獅，杜福明透露，「大學時期安可以投手身分去日本測試結果沒上，進職棒安可想要投球，但我們覺得他比較適合當打者，未來一定可以打出來。」

台鋼雄鷹守護神林詩翔，去年勇奪中職新人王和救援王的故事很勵志，發掘這塊璞玉的過程也很曲折，杜福明表示，一開始大家不看好林詩翔，他讀的大同技術學院也不是棒球名校，「當時看大同比賽覺得奇怪，為什麼每一場都是詩翔在投，後來持續追蹤，發現他在場上態度很好，每一球都全力以赴。」

詩翔太認真 步調再緩一定更好

林詩翔曾是選秀落榜生，2023年選秀獲台鋼雄鷹第8指名，杜福明認為，選手的態度決定未來能走多遠，林詩翔沒什麼知名度，但態度非常好，值得在選秀後段輪次賭賭看，看到他投出成績，就是當球探最大成就感。

去年林詩翔豪取30次救援成功、防禦率1.79，稱職把守球隊最後一道防線，杜福明認為，林詩翔還不是很成熟，用球數和無效引誘球偏多，需要經驗累積，「他練習太認真，我擔心因此受傷，其實腳步可以再放緩一點。」

